Focando em diversidade na gestão de pessoas, com mais de 50% dos cargos ocupados por mulheres, a Seguradora ALM anunciou a contratação de Tacylla Mussana. A executiva chega para assumir novos desafios na carreira, depois de passagens por empresas como Itaú e Banco Bmg.

“É uma excelente oportunidade de colocar em prática todo conhecimento adquirido no decorrer da minha vivência, no ambiente corporativo. É preciso desenvolver uma estratégia para elaborar produtos que atendam as necessidades dos segurados, estabelecendo os objetivos de inovar e ampliar as coberturas voltadas para os seguros de pessoas. Acompanhar todas as fases do desenvolvimento do trabalho, é essencial para contribuir com o mercado”, afirma a executiva.

Tacylla Mussana é formada em Administração de Empresas. Trabalhou na Caixa Econômica Federal, no Banco Itaú e no Banco Bmg, onde se especializou na área de Produtos. Possui certificado internacional Scrum Product Owner CSPO, pela Scrum Alliance, além de atuar com Google Cloud, GCP.

N.F.

Revista Apólice