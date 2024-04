Insurtech holandesa especializada no combate à fraude promove evento em SP

As fraudes contra as seguradoras somaram quase R$ 825 milhões em 2022, cerca de 16% do total de sinistros pagos naquele ano. Os números são do relatório ‘Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro’, divulgado ano passado pela CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras).

Atenta a esse cenário, a insurtech holandesa FRISS virá a São Paulo promover o evento “Fraudes: uma preocupação para a sociedade”, que será realizado no auditório da ENS (Escola de Negócios e Seguros), no dia 15 de maio. A empresa possui uma plataforma tecnológica (Trust Automation) e utiliza Inteligência Artificial para prevenir tentativas de fraude contra seguradoras em 45 países.

Durante uma tarde, seguradores, corretores, advogados e especialistas em tecnologia vão debater sobre os problemas estruturais enfrentados por todos no Brasil. O evento, que será realizado pela Freela, será focado no debate para aumentar a conscientização contra fraudes no ecossistema dos setores e da sociedade em geral.

O combate às fraudes é um problema global, que envolve diversas esferas da sociedade e de muitas indústrias mundialmente. Especificamente sobre o mercado de seguros, elas prejudicam não apenas as seguradoras, mas toda a cadeia envolvida no setor, desde segurados, corretores, prestadores de serviços técnicos, prestadores de serviços de saúde etc.

Segundo Iván Ballón, gerente de Desenvolvimento da Friss para América Latina e Península Ibérica, “o espírito deste evento é criar um espaço aberto para compartilhar as últimas ideias e conteúdos úteis na luta contra a fraude e os riscos de seguros. O objetivo é colocar o tema no centro do debate. Por isso, a Friss convidou profissionais de seguros, líderes, especialistas de outras áreas e tomadores de decisão para participarem desta conferência em São Paulo, que terá uma surpresa com sabor holandês e brasileiro.”

Entre os palestrantes já confirmados, estão o superintendente de Sinistro Auto e RE da Bradesco Seguros, Marcio Jordão; Guilherme Perondi, vice-presidente Brasil e Latam da Swiss Re Corporate Solutions; João Marcelo dos Santos, sócio-fundador do escritório Santos & Bevilacqua Advogados; Marcelo Baccarini, especialista em gestão e combate às fraudes; e Joel de Oliveira, gestor e consultor de Negócios.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas nesse link. Vale lembrar que as vagas são limitadas.

Serviço

Evento: “Fraudes: uma preocupação para a sociedade”

Data: 15 de maio

Horário: 14h às 17h30

Local: Auditório da ENS

Endereço: Rua Augusta, 1600 – São Paulo

N.F.

Revista Apólice