Mercado de seguros cresce 17,3% no primeiro bimestre de 2024

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) divulgou hoje (09/04) o seu relatório Síntese Mensal, com dados do setor de seguros referentes ao mês de fevereiro de 2024. Segundo o documento, a arrecadação do setor supervisionado no primeiro bimestre do ano foi de R$ 68,29 bilhões, representando uma alta de 17,3% em relação ao mesmo período de 2023.

De acordo com o relatório, os valores que retornaram à sociedade somaram um total de R$ 38,99 bilhões até o segundo mês do ano, dos quais, R$18,19 bilhões apenas em fevereiro.

Abaixo, confira outros dados que tiveram destaque na nova edição do relatório Síntese Mensal, todos referentes ao período de fevereiro de 2024.

– Os segmentos de seguros de danos e pessoas, excluindo-se o VGBL, tiveram uma arrecadação de R$ 32,14 bilhões, alta de 12,7% frente ao mesmo período do ano anterior, quando a arrecadação foi de R$ 28,5 bilhões.

– Já os seguros de danos apresentaram alta de 10,7% na arrecadação de prêmios. Na linha de negócios do seguro automóvel, os prêmios atingiram R$ 8,81 bilhões, valor 4,6% superior ao do primeiro bimestre do ano passado.

A edição informa ainda que os seguros de pessoas tiveram alta de 23,1%, em comparação ao mesmo período de 2023. Destaque nos produtos de seguros de pessoas durante o período, o VGBL atingiu o montante acumulado de R$29,03 bilhões, valor que representa um crescimento de 25,5% em relação ao mesmo período de 2023.

Estes e outros destaques estão detalhados no relatório Síntese Mensal de fevereiro de 2024, que pode ser acessado no site da Susep. Para consultar os dados da autarquia de forma ainda mais dinâmica, acesse o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros.

N.F.

Revista Apólice