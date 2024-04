American Life reformula marca e oferece opções personalizadas de seguros

Allseg Seguradora. Esse é o novo nome da American Life Seguros. A nova identidade reflete o atual momento da empresa, que se posiciona como seguradora multiprodutos, com amplo e diversificado portfólio para atender a todos os perfis de segurados.

O presidente da Allseg Seguradora, Pedro Pereira de Freitas, explica as mudanças na identidade visual: “o logotipo ganhou formato arredondado e seu nome com letras minúsculas está aderente ao processo de comunicação adotado por grandes empresas no mundo. A modificação traz mais acessibilidade visual, modernidade, inovação e dinamismo para a marca. Por outro lado, decidimos manter as cores vermelha e azul, que já são facilmente identificáveis pelo nosso público. Esse será um processo contínuo de transição e evolução da marca, que ganhará mais notoriedade e robustez nos próximos anos”.

O executivo destaca que o novo site é mais “amigável, ágil, interativo e facilita a vida dos corretores”. Freitas informa que a plataforma é 100% responsiva, adaptada para ser visualizada em qualquer dispositivo, seja desktop, celular ou tablet. Além disso, a estrutura textual está simplificada e objetiva, complementa.

Sobre o processo de transformação vivido pela companhia, que opera há mais de 30 anos, o presidente conta que a empresa iniciou suas atividades como uma seguradora focada em produtos de vida e, com o exponencial crescimento nos últimos 21 anos, ampliou sua participação no mercado, operando também com os seguros Garantia, Responsabilidade Civil Ônibus, Responsabilidade Civil, Riscos Diversos, Compreensivos e até de Petróleo.

“As recentes mudanças implementadas visam atender com excelência e celeridade nossos parceiros. Somos uma seguradora 100% nacional que atua exclusivamente via corretores de seguros e assessorias. Aqui os corretores não perdem negócios, pois falam diretamente com quem decide. Temos um time qualificado de gestores e subscritores que atuam na formatação de produtos e soluções, conforme as necessidades dos parceiros, inclusive trabalhando com os maiores resseguradores nacionais e internacionais para atender, com exatidão, cada demanda”, garante Freitas.

Para conferir as mudanças e o novo portfólio da Allseg, basta acessar o link.

N.F.

