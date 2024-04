Capemisa promove simpósio para corretores no interior de São Paulo

A Capemisa Seguradora realizou o primeiro Simpósio de Seguro de Vida na cidade de Bauru, no interior de São Paulo. O evento, marcado pela presença vários vorretores, foi palco de ideias estratégicas e troca de experiências sobre o mercado, oportunidades na carteira de pequenas e médias empresas, desenvolvimento do mix da carteira e destaques na área de seguro evento.

Os corretores participaram ativamente das palestras e puderam debater sobre as oportunidades em Bauru e todo o mercado nacional. Fabio Lessa, diretor Comercial da seguradora, enfatizou a relevância da escolha de Bauru como sede do Simpósio, destacando o compromisso da empresa com o desenvolvimento e a expansão de parcerias no interior paulista. “Estamos realizando o primeiro Simpósio de Seguro de Vida no interior de São Paulo, uma região importantíssima para nós e que tem proporcionado grandes resultados. Por aqui, temos construído parcerias sólidas na distribuição do seguro de pessoas”, assegura.

Ildebrando Gozzo, diretor Regional do Sincor Bauru-SP, também participou do evento e ressaltou a importância das trocas de experiências. “Realmente houve um conhecimento muito grande, em especial das técnicas de comercialização e de como a gente pode explorar melhor as nossas oportunidades para comercializar o seguro de pessoas”, explica.

O Simpósio apresentou com um talk show com a presença de especialistas focando na prospecção de clientes e dicas práticas para vendas. Luciano Tane, da Contane Corretora Seguros, foi um dos participantes e agradeceu a oportunidade. “Para mim foi um privilégio estar aqui. Nós temos um universo muito grande de pessoas desprotegidas, e essa é a nossa função: sermos agentes de transformação dentro da nossa profissão. Temos produtos maravilhosos. Eu particularmente gosto muito, alguns diferenciais em relação ao mercado, e isso faz toda a diferença dentro da venda mais consultiva”, reforça.

