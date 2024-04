23º Congresso: Veja quem participará dos sorteios de 6 carros

O 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros e a EXPOSEG, que serão realizados, simultaneamente, no centro de exposição Expo MAG, no Rio de Janeiro, entre os dias 10 e 12 de outubro deste ano, trarão muitas atrações para os profissionais inscritos. Entre as quais se destacam os sorteios de seis carros zero km.

A boa notícia é que todos os corretores de seguros inscritos no evento, desde que estejam ativos e devidamente registrados na Susep (Superintendência de Seguros Privados), poderão participar dos sorteios, conforme estabelece o regulamento.

Mas, fique atento: somente terão direito aos carros sorteados aqueles que estiverem presentes no momento da realização dos sorteios. As inscrições para o evento estão disponíveis neste link.

E mais: quem confirmar sua inscrição até o dia 30 de abril terá condições bem favoráveis, com preços mais baixos, maior prazo para pagamento e a possibilidade de escolher a melhor opção de hospedagem.

Para os associados aos Sincors, pessoas físicas ou jurídicas, o valor pago até essa data será R$ 985,00. As empresas poderão inscrever até 4 pessoas pagando esse valor para cada uma delas. Já o Corretor PF pagará essa quantia por sua inscrição e igual valor para inscrever 1 acompanhante.

A inscrição de acompanhante menor de idade custará R$ 493,00. O valor aumenta para R$ 2.167,00 para Corretores de Seguros não associados, mas que têm registros ativos na Susep. O mesmo valor valerá para 1 acompanhante (pessoas físicas) e para até 4 pessoas inscritas pelas empresas Corretoras de Seguros. Neste caso, a inscrição para acompanhante menor custará R$ 1.084,00.

Até o final de abril, as mesmas vantagens serão asseguradas aos demais congressistas, que irão desembolsar R$ 2.750,00 pela inscrição (valor válido também para 1 acompanhante) ou R$ 1.375,00 para acompanhante menor. Esses valores podem ser pagos em até 6 vezes no cartão de crédito.

Além dos sorteios, a inscrição no maior e melhor Congresso do mercado brasileiro assegura a participação na plenária, onde serão discutidas as grandes questões da atualidade, incluindo inovações tecnológicas, novas oportunidades de diversificação dos negócios e dicas para ampliar a carteira de clientes e projeções sobre o que o futuro reserva para o setor; livre acesso à EXPOSEG, que contará com stands das maiores seguradoras no país e de outras empresas do setor, onde serão lançados produtos e serviços; e três grandes shows com atrações nacionais; alimentação (almoço e jantar); transfer de hotéis até o local do evento (horários e a relação de hotéis serão divulgados em breve).

A hospedagem não está incluída na inscrição. Então, não se esqueça de reservar com a Abalonne Turismo, a agência oficial do evento.

