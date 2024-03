Tokio Marine apresenta nova versão do Cotador Digital do seguro residencial

Alinhada à sua política de investir continuamente em inovação para oferecer a melhor experiência digital na compra e venda de seguros, a Tokio Marine anunciou novas funcionalidades do Cotador Digital do seguro residencial, sendo a principal delas a possibilidade de personalização de coberturas e valores contratados para cada uma delas.

A superintendente de RD Massificados da seguradora, Magda Truvilhano, explica que, a partir de agora, os corretores podem comercializar quatro planos: três definidos pela empresa e um personalizado. “O cliente tem a liberdade de escolher quais coberturas quer incluir no seguro e quais valores quer contratar. Tudo isso de forma muito simplificada e intuitiva.”, diz a executiva.

Com um novo layout, a ferramenta foi idealizada para tornar a navegação mais amigável, com telas, campos e textos mais simples e intuitivos, facilitando os processos para os clientes e a rentabilidade para os parceiros de negócios. A maior vantagem para os corretores em ofertas digitais é que elas permitem ao cliente realizar o cálculo e fechar negócios, de forma rápida e descomplicada, além disso o produto viabiliza ao corretor criar campanhas específicas de desconto com a utilização dos cupons.

Para o cliente, o principal benefício é poder escolher as coberturas e valores que quer adquirir e que se adequem ao seu perfil. “Quem mora em regiões com fortes fatores climáticos, por exemplo, geralmente está preocupado em proteger sua residência contra vendavais, ciclones e granizo e poder contratar esta cobertura com o valor desejado é um diferencial importante oferecido no novo produto Residencial Digital da Tokio Marine”.

Vantagens do seguro residencial

O seguro residencial é um aliado tanto para o momento do sinistro no imóvel, como para sua manutenção, podendo ser utilizado para resolver os contratempos do dia a dia, como a perda de uma chave ou vazamento de água. Para isso, é só acionar a assistência 24 horas. “É um produto que tem uma relação custo-benefício muito vantajosa para o consumidor, uma vez que seu preço gira em torno de 0,2% do valor do imóvel”, comenta Magda.

Entre as proteções acessórias, o cliente pode incluir em sua apólice cobertura para, por exemplo: roubo de bens; vazamento de encanamento e tubulações; danos elétricos; furacão, ciclone, vendaval, tornado e granizo; quebra de vidros, espelhos, mármores e granitos; danos ao jardim; joias e relógios; obras de arte e bens culturais.

A Tokio Marine também oferece ao cliente diversos serviços de assistência 24 horas, como chaveiro, eletricista, conserto de eletrodomésticos e check-up domiciliar para verificar instalações elétricas, vazamentos, limpeza de caixa d’água, entre outros itens. Além disso, o cliente ainda pode participar de sorteios e concorrer mensalmente a um prêmio de R$ 10 mil.

N.F.

Revista Apólice