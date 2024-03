Qualicorp abre vagas para Programa de Jovem Aprendiz

A Qualicorp abriu vagas para o Programa de Jovem Aprendiz. Ao todo, são 26 oportunidades para jovens residentes de São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ). As vagas são para jovens entre 17 e 21 anos e com ensino médio completo. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de março através deste link.

O programa de Jovem Aprendiz terá duração aproximada de 20 meses, com jornada de 25h semanais. A empresa oferece diversos benefícios aos colaboradores, como: vale-refeição ou vale-alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-transporte, day off no dia do aniversário, programa de Bem-Estar e Qualidade de Vida, Gympass, entre outros.

O modelo de trabalho será presencial, sendo três dias por semana na Qualicorp e dois dias em curso na unidade da instituição parceira, com início em maio. O escopo de trabalho e a área de atuação dentro da empresa serão definidos de acordo com o perfil do candidato aprovado no programa.

Para Fernanda Mazzetto, superintendente de Pessoas & Cultura, Facilities e Comunicação da empresa, o programa é uma oportunidade para os jovens que queiram descobrir suas habilidades e experimentar áreas distintas. “A Qualicorp é referência no mercado em que atua e possibilita um ambiente propício para o aprendizado. Buscamos preparar os jovens para os desafios do mercado de trabalho, a partir do contato com diferentes áreas administrativas e também em um ambiente diverso e inclusivo.”, finaliza.

