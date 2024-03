Ituran Brasil aposta em novos produtos e tecnologia para crescer até 20% em 2024

EXCLUSIVO – Para apresentar os resultados de 2023 e comentar sobre as novidades da empresa, a Ituran Brasil realizou uma coletiva de imprensa na manhã de hoje (27), em sua sede na capital paulista. Executivos falaram sobre o resultado operacional da autotech, investimentos em tecnologia e inovação, além da importância da experiência do cliente para os negócios da multinacional israelense.

No Brasil, a companhia registrou uma expansão de 23% de receita operacional em 2023. O Ebitda registrou aumento de 22%, representando o maior resultado de todas as operações do mundo. Globalmente, a Ituran apresentou um faturamento de US$ 320 milhões no ano passado, crescimento de 9% em relação a 2022.

“Nossa estratégia está focada em ampliar nosso portfólio e aumentar a presença da empresa no território brasileiro. Para alcançarmos a meta de crescer 20% em 2024, vamos investir em inovação para oferecermos tecnologia de ponta para nossos clientes e parceiros, além de melhorar a qualidade dos nossos produtos e serviços para atender as demandas do setor”, afirmou Amit Louzon, CEO da Ituran Brasil.

De acordo com o executivo, a base ativa mundial da empresa registrou crescimento recorde, com mais de 186 mil novas plataformas monitoradas, totalizando 2.252 milhões. Além disso, a multinacional conquistou um novo recorde de lucros, atingindo US$ 87 milhões, valor 10% superior em relação a 2022. No ano passado, houve também uma geração de US$ 77,2 milhões em fluxo de caixa operacional, e a posição líquida de caixa e títulos negociáveis chegou a US$ 53 milhões.

“Atualmente, o Brasil é o país mais importante para a operação da Ituran. Em 2023, alcançamos o recorde de R$ 911 milhões em recuperações, segundo a Tabela FIPE, obtendo um crescimento de mais de 30% em relação ao recuperado em 2022. Isso prova que o nosso produto resolve uma dor da sociedade, além de auxiliar no índice de sinistralidade do seguro automóvel. Temos parceria com grandes cinco seguradoras do mercado: Mapfre, HDI, Liberty, Youse e Tokio Marine”, disse Louzon

Tecnologia como pilar estratégico

Maurício Kikuchi, Chief Information Officer, é o responsável pela área de T.I na autotech, e comentou sobre as ações que a companhia vem implementando para melhorar a segurança da informação. Segundo Kikuchi, o principal objetivo da Ituran é garantir a evolução tecnológica da empresa, adotando processos robustos para garantir a privacidade dos dados dos parceiros e clientes.

“Implementamos um SOC (Security Operation Center) com base na gestão de logs, aderimos a ferramentas de scan de código integradas às esteiras de publicações de versões e instalamos um XDR (Extended Detection and Response) com base em Machine Learning. Também expandimos nossas políticas de monitoramento de DLP (Data Loss Prevention), realizando o monitoramento constante da Deep Web e métodos contra-inteligência para proteger nossa operação”, afirmou Kikuchi.

Fernando Correia, gerente de Operações, ressaltou que todas essas iniciativas e investimentos em tecnologia ajudam na análise de comportamento do cliente e na prevenção da perda do veículo. “Com o uso da Inteligência Artificial, em 10% dos casos conseguimos identificar um furto antes mesmo do consumidor perceber que o veículo foi levado e nos notificar. Em São Paulo, por exemplo, os furtos representam 70% das ocorrências. Tudo isso reflete positivamente no negócio e na experiência do cliente, sendo um dos fatores que mais auxiliaram na expansão dos resultados da Ituran”.

Crescimento no varejo, novos produtos e parceria com corretores

No ano passado, a Ituran Brasil registrou um aumento de 31,81% nos prêmios emitidos para as seguradoras parceiras. Em 2022, foram cerca de R$ 270 milhões, enquanto em 2023 esse número ultrapassou os R$ 356 milhões. A meta da autotech é aumentar esse valor em 10% em 2024.

Em 2023, a companhia fortaleceu sua presença no mercado de varejo e ampliou a oferta de produtos de moto (serviços de Ituran com Seguro Moto e Rastreador Ituran Moto) para todo o país. Além disso, investiu em parcerias que aumentam as possibilidades de negócios para corretores de seguros e assessorias.

“Ao final de 2024, esperamos atingir 850 novos parceiros e disponibilizar as nossas soluções a serviço de 1.200 novos corretores, conquistando também mais 50 lojas instaladoras em todo o Brasil. Também investimos em nossa base atual, auxiliando os parceiros com acesso a cursos e programas de profissionalização através da Unituran. Os corretores são fundamentais para o nosso negócio, pois são eles que constroem um relacionamento com o cliente e entendem as suas necessidades”, afirmou Euclides Naliato, diretor Comercial do Canal Corretores e Assessorias da Ituran Brasil.

Recentemente, a companhia lançou o Ituran com Seguro EV (Veículo Elétrico), que representa mais um marco na ampliação de portfólio dos produtos e o foco da empresa em adaptar os seus produtos aos critérios ESG. “Ainda este ano, será lançada a nova funcionalidade Mapa de Calor no aplicativo Ituran Digital, que usa da base de Inteligência de Dados, Big Data e Machine Learning para apresentar na palma da mão dos clientes as áreas de risco de acordo com o perfil do seu automóvel”, disse Roberto Posternak, diretor Comercial de Varejo/Produtos.

Fábio Acorci, diretor Comercial de Soluções Corporativas, completa: “Além disso, vamos disponibilizar em breve o Ituran Assinatura by Meleva, marketplace de veículos de assinatura exclusivo para os corretores de seguros ampliarem suas carteiras. Em 18 meses de teste, atingimos mais de 1350 automóveis assinados, R$ 800 mil faturados e R$ 3 mil de ticket médio. Também estamos utilizando o recurso de videometria em tempo real, que usa câmeras com tecnologia de detecção de fadiga, emite alertas em casos em que os motoristas apresentam distrações, sonolência, fumam ou utilizam o celular ao volante”, disse Roberto Posternak, diretor Comercial de Varejo/Produtos.

Novidades na IturanMob

A IturanMob, braço de mobilidade da autotech, alcançou um crescimento sólido em sua base ativa de veículos corporativos, encerrando o ano de 2023 com um aumento de 281% em relação ao ano anterior. Durante este período, a Ituran também dedicou esforços consideráveis às operações, focando na oferta de soluções que priorizam a automação veicular e digitalização da jornada de locação, visando aprimorar a experiência do cliente. “Isso reflete o nosso comprometimento em criar soluções sustentáveis e inovadores sempre com auxílio de tecnologia de ponta”, reforçou Paulo Henrique Andrade, CEO da IturanMob.

No ano passado, o hub da Ituran expandiu suas operações nos Estados Unidos, Israel, México e países da América Latina. A empresa também firmou parceria com a Porsche GT3 Cup Brasil e a Aliança pela Mobilidade Sustentável, projeto colaborativo entre a 99 e a BYD, que utilizam a tecnologia de telemetria da IturanMob. Foram instalados mais de 300 softwares nos carros da BYD em 2023, número que pode chegar a 10 mil até o final de 2025.

Em 2024, deve ser lançado o Teste Ride Yamaha, projeto de gestão de frota para motos da rede de concessionárias da montadora, e o Yamaha FastRental, que passará a ofertar além do formato de venda e consórcio, dando a possibilidade do consumidor locar a moto por 12, 24 ou 36 meses, com toda a experiência de contratação e gestão de forma digital. “Além de criar possibilidades de novos negócios para empresas no setor, queremos aumentar a acessibilidade da proteção do automóvel. Menos de 30% da frota brasileira é segurada. Ao oferecer uma experiência diferenciada e um produto de baixo custo, atraímos os 70% dos brasileiros que não protegem seus veículos e expandimos a penetração do mercado de seguros no Brasil”, ressaltou Andrade.

Nicole Fraga

Revista Apólice