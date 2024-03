Personnalité GR nasce para defender a bandeira do cliente

A Personnalité Gerenciamento de Riscos é um ecossistema centrado na visão 360º, abrangendo todas as dimensões financeiras relacionadas aos seguros, tanto pessoais quanto patrimoniais. Além disso, engloba um setor dedicado ao consórcio e à previdência privada, adaptando-se conforme às necessidades individuais de cada cliente.

Rafael Viana

Iniciando a operação há nove meses, a empresa foi concebida a partir de um antigo sonho de Rafael Viana, respaldado por mais de uma década de experiência no mercado de seguros. Observando a crescente demanda dos clientes por um acompanhamento especializado em gerenciamento de riscos, Rafael, juntamente com seus parceiros Matheus Caporal e Lidiane Oliveira, uniram esforços para concretizar essa visão inovadora e oferecer aos clientes a mais recente tendência do mercado segurador.

Após um período de compartilhamento de ideias e negócios, Fernando Paolinelli integrou-se ao grupo, completando assim o quadro societário da empresa. “Todos nós viemos do mercado de seguros, com vasta experiência, conhecimento sólido e uma carteira de clientes estabelecida”, explica Rafael.

Lidiane Oliveira

A equipe da empresa, composta por 27 profissionais, é formada por corretores de seguros que optaram por se unir à Personnalité GR devido à confiança e credibilidade da empresa. “Implementamos um programa de formação para corretores de seguros, permitindo que profissionais iniciantes atuem como prepostos e, caso se identifiquem com a atividade, possam se tornar corretores profissionais”, adianta Fernando, responsável pelo departamento comercial da empresa em conjunto com Lidiane.

Os quatro sócios somam juntos mais de 3200 famílias atendidas, demonstrando assim a credibilidade da empresa e a eficácia do seu modelo de atendimento consultivo, que prioriza parcerias com diversas seguradoras, garantindo imparcialidade e defendendo os interesses dos clientes.

A abordagem da Personnalité GR é completamente personalizada, iniciando com uma entrevista detalhada para compreender as necessidades individuais de cada cliente. O objetivo desse atendimento é realizar vendas consultivas em todos os segmentos do mercado de seguros.

Matheus Caporal

A empresa oferece aos seus corretores de seguros parceiros uma estrutura de atendimento abrangente, com cadastro nas principais seguradoras do Brasil. “Não estamos vinculados a uma única seguradora”, destaca Matheus, responsável pelo relacionamento com as seguradoras parceiras, enfatizando que essa diversidade possibilita um atendimento diferenciado aos clientes.

O perfil dos profissionais na Personnalité GR

“A chave para atuar na Personnalité GR é possuir o perfil da venda consultiva, de se colocar no lugar do cliente”, enfatiza Lidiane. Ela destaca que ao longo de suas trajetórias profissionais, o foco foi sempre o atendimento ao seguro de vida individual, especialmente para profissionais liberais. Lidiane ressalta: “Ao proteger adequadamente o gerador de renda, abrimos portas para oferecer outros tipos de proteção.”

A mentalidade do brasileiro em relação aos seguros tem passado por uma significativa mudança. Hoje, as pessoas estão mais conscientes sobre os imprevistos e a importância da proteção financeira. “Ao cuidar do indivíduo, é possível também cuidar dos seus negócios”, destaca o sócio Rafael, referindo-se ao amplo leque de soluções que a Personnalité GR pode oferecer, desde seguros pessoais até patrimoniais, agronegócios, consórcios e planejamento sucessório.

Fernando Paolinelli

A corretora já estende sua atuação aos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, toda a região Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O plano estratégico visa estabelecer a presença da empresa em todos os estados brasileiros até o final de 2024. “O nosso projeto de recrutamento é fundamental para nossa expansão geográfica”, destaca Rafael.

A Personnalité GR conta com uma consultoria de inteligência de mercado e foram identificadas diversas oportunidades de negócios em regiões como o Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por exemplo, apresentam grande potencial para seguros no agronegócio, enquanto no Pará destaca-se a mineração e o Nordeste possui uma carência de profissionais e empresas especializadas no assunto.

