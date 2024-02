Zurich lança campanha Vida PME para incentivar a contratação do seguro

Para incentivar a contratação do seguro de vida para pequenas e médias empresas, a Zurich lançou a campanha de vendas Mais Vida PME. A ação, com vigência entre 1º e 31 de março de 2024, tem como objetivo fomentar as vendas motivando os corretores a operarem ainda mais com o produto, com uma remuneração extra que pode chegar até a R$ 700 por apólice emitida, valor maior do que a edição passada.

O mercado de vida PME tem um grande potencial de negócios para o corretor de seguros. De acordo com o Mapa de Empresas, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), o Brasil registrou até início de fevereiro mais de 1,2 milhão de empresas de pequeno porte ativas.

“Nosso objetivo com essa edição da campanha é dar ao corretor a possibilidade de novas oportunidades de negócios, além de diversificar o portfólio e criar uma perspectiva de relacionamento de longo prazo com seus clientes, entendendo as necessidades de proteção que as empresas e seus colaboradores apresentam”, diz Marcio Benevides, diretor executivo de distribuição da Zurich.

Benefícios para o cliente

Voltado a companhias de 3 a 500 funcionários, o Zurich Vida Empresa PME é um seguro de vida que oferece diversos benefícios como indenizações por morte e invalidez; proteção para cônjuge e filhos dos colaboradores; cesta natalidade, que garante o fornecimento de um cartão alimentação ao beneficiário após o nascimento do(a) filho(a) para auxiliar na compra de itens de higiene e alimentação; e até verbas rescisórias, para auxiliar as empresas com o reembolso das despesas em caso de morte do colaborador.

Daniela Cruz, superintendente de produtos Vida, Previdência e Capitalização da seguradora, destaca que o produto ainda permite a contratação do serviço de telemedicina, o que é vantajoso para empresas que nem sempre possuem benefícios voltados à saúde de seus colaboradores.

O produto oferece aos clientes quatro opções de capital segurado: Capital Global, Uniforme, Escalonado ou Múltiplo Salarial. “Conseguimos trabalhar em diferentes nichos de atividades de empresas, desde comércio e serviço até siderurgia, por exemplo”, explica Daniela.

As empresas que fazem a contratação podem usar o benefício de abater no imposto de renda como despesa operacional, além de ser uma estratégia importante na retenção de talentos, dado a relevância de poder contar com um benefício repleto de vantagens.

Uma pesquisa Datafolha a pedido da Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), apontou que o plano de saúde (81%) é o principal benefício para o trabalhador, seguido por seguro de invalidez ou incapacidade (75%).

“Uma das características mais marcantes do seguro oferecido pela Zurich é o fato de que o nosso Vida PME se adapta ao perfil e às necessidades de cada empresa, e foi desenvolvido para resguardar os pequenos empresários e seus colaboradores dos imprevistos do dia a dia”, destaca Daniela.

N.F.

Revista Apólice