Mapfre é patrocinadora da Girl Power Run 2024

A Mapfre é uma das patrocinadoras da Girl Power Run 2024, corrida voltada exclusivamente para mulheres que ocorre no dia 17 de março no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Com trajetos de 5k e 10k, a ação acontece pela terceira vez na capital paulista com o objetivo de fazer com que as participantes sejam protagonistas de suas próprias jornadas, fortalecendo ainda mais a ideia de que são donas de seus próprios caminhos.

A proposta da prova, que espera atingir um número de 8 mil participantes, vem ao encontro dos objetivos da companhia em incentivar iniciativas que promovam saúde, igualdade de gênero, bem-estar físico e emocional. A ação também é uma oportunidade para novas experiências e troca de conhecimentos.

“Para nós na Mapfre, é fundamental apoiar iniciativas como a Girl Power Run, que promovem saúde, bem-estar, esporte e a igualdade de gênero, fatores extremamente relevantes para o desenvolvimento da nossa sociedade. Estamos muito contentes em fazer parte de uma ação tão valiosa, que incentiva mulheres à prática do exercício físico, do empoderamento e de enfrentar novos desafios.”, destaca Tatiana Cerezer, diretora de Comunicação e Marketing da seguradora.

A Mapfre terá um estande exclusivo para receber todas as convidadas da companhia, além de ativações que estarão abertas para todo o público da corrida. Dentre elas está a apresentação do ELA, programa lançado pela companhia cujo foco é na saúde da mulher. O produto oferece assistências adicionais para o universo feminino e contempla benefícios para todas as fases da vida das mulheres, como juventude, casamento, gravidez e longevidade, por exemplo.

O kit básico da Girl Power Run 2024 contém uma camiseta, uma sacola e uma medalha (após a realização da prova), com premiações para as três primeiras colocadas de cada categoria. As inscrições e mais informações sobre o evento estão disponíveis no site oficial da prova.

N.F.

Revista Apólice