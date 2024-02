Tokio Marine disponibiliza novo aplicativo para corretores

Com a inovação como um dos pilares de sua estratégia de negócios, a Tokio Marine anunciou o lançamento do SuperApp do Corretor. O novo aplicativo é mais uma iniciativa da plataforma Brokertech, que tem o objetivo de disponibilizar aos parceiros da companhia soluções cada vez mais digitais, para auxiliá-los a fomentar os negócios. O novo aplicativo chega para simplificar o dia a dia dos corretores e assessorias, possibilitando que tenham na palma das mãos as principais funcionalidades do Portal do Corretor.

O Diretor de Tecnologia da seguradora, Sérgio Miotto, explica que o aplicativo promove a inclusão digital dos corretores ao oferecer uma série de benefícios, entre eles o de agilizar os processos operacionais. “Nosso desafio inicial era criar uma interface que incorporasse novas tecnologias, sem deixar de ser atraente e intuitiva. O resultado é um aplicativo leve, de fácil navegação e que agrega funções de outros canais digitais”, destaca.

Desenvolvido pela equipe do laboratório de Inovação da Tokio Marine no Brasil, em parceria com a empresa CBYK, o aplicativo está disponível para dispositivos Android e iOS, dando autonomia para o corretor gerenciar processos e carteiras dos clientes de qualquer lugar. Com ele, é possível administrar e realizar pagamentos, conferir propostas e endossos, registrar e acompanhar sinistros, abrir chamados de Assistência 24 horas, consultar renovações e fazer cotações de todos os produtos.

“É uma grande satisfação celebrar o lançamento do SuperApp para Corretores em parceria com a Tokio Marine. Nossa parceria, já firmada em outros projetos, tem gerado muitos resultados, como esse que proporciona autonomia aos corretores na gestão de clientes. Nosso compromisso contínuo com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) reflete nosso empenho em agregar ainda mais valor às demandas dos nossos clientes. Estamos ansiosos por mais conquistas juntos!”, Ricardo Lopes, sócio-diretor comercial da CBYK.

Inovação

A operação brasileira da seguradora é uma das líderes em inovação e novas tecnologias entre os 46 países nos quais o Grupo Tokio Marine atua. Anualmente, a empresa investe cerca de R$ 140 milhões em projetos de tecnologia com ênfase em Inteligência Artificial, Data Science e Big Data, entre outros, que agilizam os processos internos, sustentam o crescimento e facilitam o dia a dia dos parceiros de negócios e segurados. “Na Tokio Marine, a adoção de novas tecnologias a serviço da transformação digital e da automação de processos é peça-chave para garantir a agilidade e prover um atendimento eficiente para nossos públicos em todas as plataformas”, conclui Miotto.

N.F.

Revista Apólice