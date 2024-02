Com muito orgulho, o Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de

Capitalização do Estado de Santa Catarina – SindsegSC, recebe por mais um ano a

certificação de Entidade Laço Amarelo. Promovido pelo Observatório Nacional de

Segurança Viária, o programa de engajamento social tem como objetivo conscientizar

a sociedade permanentemente sobre a importância de um trânsito seguro para todos.

Com foco na união de esforços da iniciativa privada, sociedade civil e poder público, o

Programa Laço Amarelo busca soluções para o problema social da segurança viária,

impactando positivamente as gerações futuras. Por meio de seus conteúdos, visa

contribuir com a redução de acidentes, economizar recursos e salvar vidas.

“É uma honra receber esse mérito do Observatório Nacional de Segurança Viária e

perceber que o SindsegSC está no caminho certo, visando conscientizar sempre o

maior número de pessoas. Precisamos entender que a paz no trânsito começa por

pequenas atitudes e a disseminação de informações relevantes com apoio do

conteúdo disponibilizado pelo Programa Laço Amarelo, faz com que os cidadãos

tenham percepção que devem agir de forma mais cautelosa”, afirma o presidente do

SindsegSC, João Amato.



O SindsegSC é certificado como uma Entidade Laço Amarelo desde 2020, primeiro ano

em que aderiu ao programa. Fazer a diferença e colaborar com a vida é um dos

objetivos principais da instituição.

O vice-presidente do SindsegSC, Rodrigo Chavantes, explica a importância de realizar

ações relacionadas ao trânsito. “O trânsito brasileiro é reconhecido por ser um dos

mais violentos do mundo, precisamos estar em constante envolvimento com o assunto

para mudar essas estatísticas. O SindsegSC, bem como o mercado de seguros, sabe da

importância de manter os cidadãos em segurança”, completa Chavantes.

Diversas ações são promovidas e apoiadas pela instituição, a fim de cultivar a paz no

trânsito. Para o futuro, o SindsegSC espera que toda a conscientização realizada

atualmente se transforme em situações positivas, principalmente na redução de

acidentes e vítimas no trânsito.