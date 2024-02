Porto inicia pré-venda para Cirque du Soleil em 22 de fevereiro

Quem navegar pelo aplicativo da Porto nos próximos dias, com certeza, vai se surpreender com uma novidade: a vela que é o símbolo da companhia estará congelada e não será por acaso. A ação anuncia o começo da pré-venda exclusiva para os clientes do Cartão de Crédito Porto Bank para o espetáculo “Crystal”, do Cirque du Soleil, todo feito sobre o gelo. Apresentada pela seguradora, a turnê terá temporada no Rio de Janeiro, de 13 a 23 de junho, no Rioarena, e em São Paulo, de 5 de julho a 6 de outubro no Parque Villa-Lobos.

Pré-venda

Os clientes do Cartão de Crédito Porto Bank terão acesso a uma pré-venda a partir de 22 de fevereiro, oferecendo aos titulares (e seus dependentes) um desconto especial de 20% e a conveniência de parcelamento em até 6 vezes sem juros. Esse benefício será concedido até o dia 10 de março e os interessados podem adquirir até seis ingressos por CPF. Todos os setores estão inclusos.

A venda para o público em geral acontecerá a partir do dia 12 de março e os ingressos podem ser parcelados em até 3 vezes. Na venda geral, clientes da seguradora contam com 10% de desconto, além de parcelar os ingressos em até 6 vezes sem juros.

Na turnê do Cirque du Soleil, todo cuidado é Porto

A Porto, que no ano passado apoiou iniciativas como o The Town e o GP São Paulo de Fórmula 1, lançou recentemente sua plataforma de comunicação “Todo cuidado é Porto”, que reforça para o público externo a essência da companhia com o objetivo de gerar conexão e aproximar a marca ainda mais dos consumidores.

“Queremos estar conectados com as pessoas e com os nossos negócios. Não é somente um patrocínio. Por meio do espetáculo, queremos mostrar o nosso ecossistema de soluções e serviços, em parceria com os nossos corretores parceiros, que são uma rede muito forte para a Porto. Iremos oferecer todo o cuidado para quem já é cliente e quem ainda vai ser. Estamos fazendo isso com uma plataforma de cultura e entretenimento para todas as pessoas com as quais nos relacionamos, dos clientes aos parceiros, passando pelas comunidades onde atuamos. Teremos campanhas de incentivo focadas para os corretores com benefícios para que eles também vivenciem a magia de Cirque du Soleil, com sessões exclusivas que eles poderão convidar seus clientes. ‘No seu dia a dia ou em um grande espetáculo, todo cuidado é Porto’, essa será a nossa principal mensagem para o público”, destaca Luiz Arruda, VP Comercial e Marketing da companhia.

Mídia

Neste projeto em específico, que vai permear todas as frentes de comunicação da Porto, seja no offline ou no online, passando pela publicidade e pelo PR, todo o time de parceiros estará envolvido. Haverá momentos específicos em que será ativada uma etapa com foco mais em digital, outro com ênfase mais em OOH, ou seja, existe uma estratégia de comunicação bem estruturada, da mesma forma que ocorreu em The Town, no Rock in Rio e no GP de São Paulo.

Conceito

“Crystal” integra a arte deslumbrante da patinação no gelo com acrobacias que desafiam a gravidade, estabelecendo um novo marco nos 40 anos de história da empresa. Esta produção única promete uma experiência imersiva que combina os encantos da patinação com a emoção das performances aéreas. Em São Paulo, o espetáculo será apresentado na maior tenda que o Cirque du Soleil já trouxe para o Brasil com capacidade para 3.582 lugares, ocupando 6.300 metros quadrados e com 20 metros de altura. Essa estrutura viajará em 45 containers e levará cerca de 30 dias para ser completamente instalada no local.

N.F.

