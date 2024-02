Icatu lança plataforma para melhorar experiência do sinistro no seguro de vida

Com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência para os clientes, corretores e beneficiários no momento de solicitação de uma indenização, a Icatu lançou uma nova plataforma para dar ainda mais transparência e agilidade à jornada de sinistro do seguro de vida da companhia. A partir de agora, os novos solicitantes contarão com uma ferramenta adicional que enviará informações sobre cada etapa do processo via SMS, e-mail, além de uma interface de acompanhamento, possibilitando um status 100% digital e detalhado em todas as fases.

“O sinistro é o momento em que o cliente irá, efetivamente, usar o produto que ele contratou. Por isso, ter uma jornada simples e ágil é fundamental, sobretudo por ser um momento emocionalmente delicado. Queremos fortalecer nosso compromisso com uma relação de confiança e transparência por meio da nova plataforma, que chega para ser um reforço ao Agilize, canal já conhecido dos nossos parceiros e corretores”, explica Antonio Nicolella, diretor da Central de Relacionamento com o Cliente e de Operações da seguradora.

Visualização de documentos e pendências

Após a abertura do sinistro, o solicitante passa a receber atualizações sobre cada um dos passos do processo. Além disso, poderão realizar o envio de documentações pendentes, visualizar formulários necessários à regulação do sinistro e tirar dúvidas simples (FAQ) na nova plataforma da Icatu.

“Para os corretores, a plataforma possibilita o estabelecimento de um relacionamento mais próximo com o cliente. Uma das possibilidades é que ele salve digitalmente todos os documentos apresentados durante uma visita ao cliente, por exemplo, tornando esta relação mais simples, transparente e intuitiva. Com seu tempo poupado, o corretor tem mais tempo para se dedicar ao que realmente importa: realizar seu trabalho consultivo e de apoio ao cliente de forma estratégica”, conclui o executivo.

Para que o corretor possa solicitar a abertura de um processo de sinistro, basta acessar este link. Já os clientes podem solicitar a indenização de um produto de Vida diretamente pelo site da Icatu, por meio da Central de Sinistro. Após a abertura da solicitação, o solicitante receberá o link para acessar a nova plataforma e acompanhar seu processo.

N.F.

Revista Apólice