Liberty Seguros expande portfólio com novo seguro para bicicletas

A Liberty Seguros, marca que integra o Grupo HDI, anunciou o lançamento do Bike Segura, seguro para bicicletas manuais ou elétricas que atende ciclistas profissionais e amadores, além de entusiastas da mobilidade sustentável que buscam mais segurança no dia a dia. O produto é inédito para a companhia e foi projetado para proporcionar tranquilidade aos segurados que utilizam sua bike para lazer, esporte ou locomoção ou competição, com coberturas para todos os modelos de bicicletas com até 10 anos de fabricação.

Alinhado ao compromisso da seguradora com a agenda ASG, o Bike Segura também chega ao mercado em resposta ao crescente uso de bicicletas como meio de transporte alternativo no Brasil, indo além do uso para lazer e atividade física. De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a adoção das bikes como modal de locomoção aumentou 14% em 2023 no País ante o ano anterior.

O novo seguro oferece proteção contra danos e/ou roubo e inclui situações como incêndio, acidentes de causa externa, queda acidental ou roubo da bicicleta, adaptando-se às necessidades individuais dos clientes. Além disso, o Bike Segura garante adicionais personalizáveis, como cobertura para danos corporais causados a terceiros envolvidos no acidente, danos elétricos para bikes do tipo, combo de acidentes pessoais para o condutor (morte acidental, invalidez e despesas médicas hospitalares e odontológicas), entre outros.

Benefícios aos negócios dos parceiros

Fatores como o aumento da demanda por uma vida mais saudável e sustentável trouxeram novos usuários para as bicicletas, contribuindo para a crescente demanda por seguros que garantam mais proteção na hora de transitar pela cidade. Nesse contexto, o Bike Segura vem como uma solução robusta para proteger os ciclistas de imprevistos, além de ser mais uma oportunidade para que os corretores continuem crescendo junto ao Grupo HDI.

O produto é uma solução adicional para os parceiros com contratação e pagamento facilitado no boleto e cartões de débito e crédito, fortalecendo o relacionamento com a base de clientes e demonstrando capacidade de adaptar-se às necessidades individuais dos consumidores.

“Estamos muito felizes em oferecer um seguro completo que não só protege os nossos clientes e suas bicicletas, mas também fomenta um estilo de vida mais saudável e sustentável. O Bike Segura ainda favorece os negócios dos corretores parceiros, que podem ofertar mais um produto, e o movimento das cidades em incentivar o uso da bicicleta como um transporte alternativo, como parte dos compromissos sociais e ambientais do Grupo”, comenta o VP Técnico Não-Auto da HDI, Igor Di Beo.

N.F.

Revista Apólice