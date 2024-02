Icatu e Zico se unem para levantar recursos para o Instituto Ronald McDonald

O torcedor brasileiro é reconhecido como um dos mais engajados do mundo. Aproveitando essa paixão, a Icatu Seguros se une a Zico, um dos maiores ícones da história do futebol no País, para lançar o Torcida Solidária, produto de Capitalização na modalidade filantropia premiável que destina recursos a instituições sociais. A partir de R$ 10, torcedores poderão apoiar diretamente o Instituto Ronald McDonald, uma organização sem fins lucrativos que há quase 30 anos atua para ajudar famílias no combate ao câncer infantojuvenil, ao mesmo tempo em que concorrem a prêmios de até R$ 210 mil.

“Convido a todos para jogarem comigo e com a Icatu em prol dessa causa e se tornarem também craques neste time de solidariedade. O Torcida Solidária já nasce com missão clara: mostrar que todos podemos e devemos contribuir para as questões mais sensíveis da sociedade, com a mesma energia que transmitimos no campo e nas arquibancadas. Vamos juntos marcar gols na vida de quem mais precisa”, afirma Zico.

O produto, que destina parte de sua arrecadação para a instituição social, está disponível para aquisição a partir de R$ 10 no site. A contratação é totalmente digital, por meio de PIX ou cartão de crédito para qualquer pessoa, com CPF e idade a partir de 16 anos. Ao participar, o cliente receberá um “número da sorte” para concorrer a prêmios de até R$ 210 mil.

“O lançamento do Torcida Solidária é muito significativo para a Icatu. Não apenas pelo esporte ser um símbolo do nosso Brasil, assim como o Zico – uma referência especialmente no Rio, onde nascemos -, mas também porque o produto representa uma nova fonte de receita para o Instituto Ronald McDonald, nossos parceiros desde 2006, e um grande vetor de solidariedade em nosso país. Queremos promover a doação e o apoio a causas sociais e culturais do Brasil através dos títulos de capitalização, uma importante ferramenta para ampliar a filantropia no país”, comenta Ana Paula Cavalcante, gerente de produtos de capitalização da Icatu.

Combate ao câncer infantojuvenil

A Casa Ronald McDonald do Rio de Janeiro foi inaugurada no dia 24 de outubro de 1994. Sua missão é dar atenção integral às crianças e adolescentes portadores de câncer e às suas famílias. O Programa Casas Ronald McDonald tem como objetivo ser “uma casa longe de casa”. O projeto é coordenado pelo Instituto Ronald McDonald, que estabelece os padrões internacionais de instalação e operação, garantindo um bom atendimento às crianças, adolescentes e seus responsáveis.

