Porto Bank potencializa ganhos dos corretores com a venda de seminovos

A Porto Bank, vertical de serviços financeiros da Porto, inicia o ano de 2024 com ofertas exclusivas no Carro Fácil Seminovos, proporcionando condições especiais para clientes e corretores. Ao longo dos meses de janeiro e fevereiro, a companhia disponibilizará veículos com preço abaixo da tabela FIPE e descontos de até 12 mil reais, complementados por outras vantagens como: IPVA 2024 pago, flexibilidade no parcelamento da entrada em até 10 vezes sem juros no Cartão Porto Bank e planos exclusivos para financiamento com a linha de crédito Porto Bank.

Para os corretores parceiros da Porto, a linha de veículos do Carro Fácil Seminovos potencializa ainda mais os ganhos, oferecendo comissões progressivas baseadas no desempenho das vendas. Além disso, para reconhecer a importância desses profissionais e para que também sejam beneficiados com as ofertas, a empresa oferece incentivos exclusivos, como desconto na compra e documentação gratuita para a aquisição de veículo próprio. As condições são válidas até 29 de fevereiro de 2024.

Para saber mais sobre as promoções, os interessados podem acessar este site ou visitar a loja física, localizada na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 200, no bairro Limão.

N.F.

Revista Apólice