Porto apresenta Crystal, espetáculo no gelo do Cirque du Soleil

É oficial! O Cirque du Soleil volta ao Brasil e de uma maneira que o público jamais viu! A Porto oficializou hoje (10) que será o presenting sponsor (apresentador) de CRYSTAL, espetáculo da companhia canadense inédito no país e que, pela primeira vez na história, terá todas suas inacreditáveis acrobacias no gelo. Criado em 2017, CRYSTAL é a 42ª produção do Cirque du Soleil e estreia aqui em 2024, passando pelo Rio de Janeiro e São Paulo. A turnê é uma realização da IMM.

“Estamos felizes em vivenciar mais esse momento especial de magia e entretenimento junto aos nossos corretores, que estarão conosco no Cirque Du Soleil por meio da campanha anual Fecha com a Porto. Vamos proporcionar experiências fantásticas para cada um deles reconhecendo o trabalho e o esforço realizados ao longo do primeiro quadrimestre do ano. Além disso, queremos valorizar e fortalecer nossa parceria com quem atua como verdadeiro consultor do nosso portfólio levando o cuidado da Porto para todos os clientes”, destaca Luiz Arruda, VP Comercial, Marketing, Clientes e Dados da seguradora.

“É sempre extraordinário para a IMM poder proporcionar a experiência única do Cirque du Soleil ao público brasileiro. Desde 2017, promovemos espetáculos inéditos da companhia aqui no país e é, com imenso orgulho, que nos juntamos à Porto para trazer CRYSTAL, uma produção única que une o talento ímpar da companhia canadense numa produção de complexidade ímpar, ao ser realizada no gelo. Tenho certeza que o público ficará fascinado.” diz Alan Adler, CEO da IMM.

N.F.

Revista Apólice