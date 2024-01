Liberty Seguros divulga retrospectiva do Cresça com a Liberty em 2023

A Liberty Seguros comemorou o sucesso do trabalho feito com os corretores ao longo de 2023. O relacionamento, a capacitação e a atuação lado a lado com os profissionais é uma das premissas mais importantes da companhia e foi prioridade para dezenas de projetos lançados no último ano, marcado como o período em que a empresa atingiu o maior lucro líquido de sua história.

Por meio do posicionamento Cresça com a Liberty, que completou cinco anos em outubro, a seguradora promoveu diversas iniciativas para fortalecer ainda mais a parceria com os corretores. Foram dezenas de eventos presenciais e online, que reuniram mais de 2.500 parceiros, com destaque para os encontros regionais com foco em frentes variadas de atuação, como vida e transportes, que contaram com a presença de mais de mil corretores. A companhia ainda recebeu mais de 70 profissionais para três tours que aconteceram em seus escritórios em São Paulo, e 20 para a Semana da Experiência do Cliente, Corretor e Colaborador.

A seguradora ainda celebra o sucesso das Campanhas de Vendas, que tiveram a participação de mais de 23 mil corretores, e de programas especiais, como o Liberty Sucessão, que impactou cerca de 250 parceiros com sessões de consultoria àqueles que visam a transição de lideranças de suas corretoras, evitando perdas e potencializando oportunidades. Além disso, por meio do programa de capacitação do Mulheres Seguras, a empresa foi capaz de habilitar 36 mulheres a trabalharem como corretoras de seguros.

Em 2023, a Liberty também fez grandes investimentos em treinamentos exclusivos, que permitiram aos parceiros aperfeiçoarem ainda mais suas atuações. A companhia disponibilizou mais de 360 cursos por meio da Plataforma de Treinamento dentro do Meu Espaço Corretor. Ao todo, foram mais de 32 mil sessões concluídas, que contribuíram para o conhecimento de cerca de 20 mil corretores.

“Tivemos um ano de muito trabalho, mas também de muitos resultados positivos e, sem dúvidas, os corretores foram peças fundamentais para que conseguíssemos atingir nossos objetivos”, comenta o VP Comercial da Liberty, Marcos Machini. “Ficamos felizes de impactar tantos parceiros ao longo do ano e de promover tantas maneiras para eles se desenvolverem, sem deixar de reconhecer o trabalho desses profissionais, que são fundamentais para a conscientização da sociedade sobre a importância dos seguros. Em 2024 estaremos juntos novamente, com ainda mais oportunidades de negócios e crescimento”, completa.

N.F.

Revista Apólice