Generali anuncia plano de recompra de ações de 500 milhões de euros

A Generali atualizará hoje (30) a comunidade financeira sobre o progresso do plano estratégico “Lifetime Partner 24: Driving Growth”, confirmando que está no caminho certo para cumprir todas as principais metas financeiras.

O CEO do Grupo, Philippe Donnet, afirma: “Desde o lançamento do nosso plano estratégico, a companhia continuou a desfrutar de um crescimento lucrativo e a criar valor para todas as partes interessadas. As recentes aquisições reforçaram ainda mais a posição da Generali como uma seguradora europeia líder e expandiram o nosso negócio de Gestão de Ativos a nível global. Juntamente com nossos fortes resultados financeiros, também mantivemos o foco em inovar nosso modelo de relacionamento com parceiros vitalícios e em continuar com sucesso a nossa jornada de sustentabilidade a longo prazo. Como resultado da confiança na conclusão de nosso plano e na posição de caixa e capital do Grupo, propomos uma recompra de 500 milhões de euros na próxima Assembleia Geral em abril, confirmando nosso foco na remuneração dos acionistas”.

Os negócios de Proteção, Saúde e Acidentes (PH&A) tornaram-se significativos para a rentabilidade do Grupo, representando 22% dos Prêmios Brutos emitidos em 2022. A empresa espera um crescimento contínuo dos negócios de PH&A, graças à posição de liderança do Grupo em linhas pessoais europeias, uma oferta de produtos extensa e renovada e sua rede de distribuição proprietária exclusiva.

A Generali anunciou a aquisição da Liberty Seguros em junho de 2023. A transação reforça significativamente a posição de mercado do Grupo na Espanha e em Portugal, complementando as operações ibéricas existentes em termos de oferta de produtos e estratégia de distribuição. A aquisição também dá à companhia uma presença no lucrativo mercado irlandês de P&C. A transação aumentará a rentabilidade e a competitividade e espera-se que a Liberty Seguros contribua, após o excesso de repatriamento de capital, com mais de 250 milhões de euros anuais para o lucro antes de impostos do Grupo até 2029.

O acordo Conning, anunciado em julho de 2023, acelerará a implementação da visão do Grupo sobre Gestão de Ativos e permitirá que o Grupo entre no mercado dos EUA. Conning tem um forte ajuste cultural graças a um DNA de seguros compartilhados e capacidades de investimento especializadas. A parceria de longo prazo com a Cathay Life garante a estabilidade da AUM na Conning, oferecendo oportunidades de expansão de negócios na Ásia. O Grupo espera alcançar sinergias anuais entre 70 e 80 milhões de euros da transação dentro de cinco anos.

O Grupo está no caminho certo para superar suas metas em Remessas e Fluxo de Caixa Líquido Consolidado. As sensibilidades do Grupo à Solvência 2 e fatores de mercado reduziram significativamente. Como resultado, a estrutura de apetite ao risco do Grupo foi revisada, reduzindo o limite superior da faixa de meta de 240% para 230%. A Generali também se beneficia da transição para os novos padrões contábeis, com o negócio Vida, apresentando crescimento constante e mais previsibilidade. Graças ao reforço tarifário e às medidas técnicas implementadas durante 2022 e 2023, que continuarão em 2024, o Índice Combinado não descontado deverá ficar abaixo de 96% em 2024.

À luz de todas estas conquistas, o Grupo decidiu apresentar uma proposta à próxima Annual General Meeting, em abril, para lançar um plano de recompra de ações de 500 milhões de euros durante 2024, sujeito a todas as aprovações relevantes, enfatizando o foco na remuneração dos acionistas, a confiança no Caixa e posição de capital do Grupo.

N.F.

Revista Apólice