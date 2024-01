Transformar o relacionamento em bons negócios é o grande desafio

Axa no Brasil foi uma das seguradoras que obteve os melhores resultados na pesquisa

realizada junto aos corretores de seguros. Ela aparece em diferentes carteiras, como a

seguradora preferida pelos corretores de seguros

A AXA no Brasil oferece uma proposta de valor

robusta, que traz não só vantagens comerciais,

mas também incentivos financeiros, capacitação, um clube de descontos com vantagens

exclusivas e a campanha Top Club, que reconhece aqueles com as melhores performances do ano

com viagens pelo Brasil e exterior. A seguradora tem portfólio completo que atende projetos de pequeno, médio

e grande riscos. Além dos produtos de prateleira, há versatilidade aliada à uma equipe técnica pronta para moldar soluções, inclusive para os riscos mais complexos.

O departamento comercial também atua de maneira a

atender do pequeno ao grande corretor.

Karine Brandão, vice-presidente Comercial e

Marketing da seguradora, explica que a companhia intensificou o relacionamento com os corretores e buscou

atender demandas com foco em atingir o crescimento. “Diversificamos nosso portfólio, lançando produtos

como o Auto Frota Flex, que possibilitou nossos corretores ampliarem conversas com clientes e tem nos permitido aumentar nossa presença em todo o território nacional, reforçando também nossa carteira de massificados.

Com um seguro de Vida, reformulado em 2022, também

trabalhamos a promoção do seu alto valor agregado,

com um amplo pacote de nossas assistências, construindo também um caminho para sermos uma opção atrativa para corretores e clientes nessa linha. Esse aumento

de oferta de produtos corrobora com o fato de sermos

uma companhia para seguros do pequeno ao grande risco. Avançamos na digitalização de processos, trazendo

mais facilidade para cotação e contratação dos nossos

seguros, além de oferecer mais agilidade no atendimento, sem perder a proximidade.

Outro ponto muito importante foi a campanha

de marca. “Entendemos que era um passo que precisava

ser dado para ampliarmos nossa presença no mercado

brasileiro e já havíamos recebido essa demanda dos

nossos corretores”. A AXA é uma empresa global e um

dos maiores grupos seguradores do mundo, mas ainda

somos jovens no país. Fizemos um amplo trabalho para

aumentar o reconhecimento e alcance da nossa marca

junto ao público final brasileiro. Para isso, enxergamos

no patrocínio da Roda Rico, a maior roda-gigante da

América Latina, uma oportunidade para reforçar o nome

da AXA junto aos clientes e tangibilizar a empresa, seus

produtos e suas entregas. Também tivemos uma série

de ações de marketing digital – como um trabalho com

influencers, branded contents em veículos de grande

alcance e um vídeo que mostra ao público a pronúncia

correta do nosso nome -, e um anúncio no painel no aeroporto de Congonhas. Intensificamos nossa presença

em eventos do setor e estreamos no Conec, ampliando

conversas com corretores do Brasil inteiro”, conta Karine.

Este bom relacionamento com os corretores,

proximidade e disposição para entender as demandas

e construir soluções juntos é, sem dúvida, um dos diferenciais. Isso permite formar parcerias sólidas, baseadas

em confiança. “Isso sem contar a qualidade dos nossos

produtos, que, como dito anteriormente, cobrem desde

o pequeno até o grande risco. É graças a esse canal de

comunicação aberto que conseguimos ter uma rápida

reação ao que o mercado pede, gerando ótimos resultados comerciais”, antecipa a executiva.