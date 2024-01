Akad promove imersão online em seguro bike para corretores

A Akad Seguros promove nesta terça e quarta-feira (16 e 17/01) uma imersão para corretores interessados em conhecer oportunidades e tendências do mercado de seguros para bicicletas. A companhia reunirá seus especialistas em Property para aulas 100% online, com conteúdo exclusivo e oportunidade de esclarecer dúvidas em tempo real. A transmissão começa sempre a partir das 20h pelo canal do YouTube da seguradora. As inscrições são gratuitas pelo link.

Pioneira no Brasil em produtos digitais de proteção para bicicletas, a empresa encara o seguro bike como um dos mais promissores para 2024. Aproveitando um mercado aquecido, a companhia fechou o ano passado registrando um crescimento de 20% na arrecadação com prêmios emitidos.

“Democratizamos a oferta, dobramos as assistências, modernizamos a moderação das apólices e ampliamos nossos canais de parcerias”, destaca Carlos Nascimento, coordenador de Property e Engenharia da Akad. “São investimentos em melhorias que tornam o produto mais acessível para o segurado e facilitam a rotina do corretor em uma linha de seguros extremamente atual e atraente”, completa o executivo, que estará imersão ao lado de Paulo Souza, Subscritor de Property. A apresentação fica por conta de Cintia Santos, analista de Estratégias Comerciais da seguradora.

As imersões 360° vêm se tornando habituais na agenda da empresa, que encara a conexão entre corretores e especialistas como um momento fundamental para ouvir sugestões e gerar novas oportunidades de negócio. No ano passado, a Akad já havia realizado imersões em Cyber, Transportes e vendas digitais de seguros. Novos eventos neste formato já estão sendo programados pela companhia para 2024.

