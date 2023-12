Unimed Nacional inaugura unidade assistencial em Salvador

A Unimed Nacional inaugurou hoje (04) sua primeira estrutura própria assistencial em Salvador. Situado no bairro de Pituba, área nobre da cidade, o Espaço Saúde é a segunda unidade da cooperativa no Brasil. A primeira foi inaugurada recentemente em Brasília. Com mais de 3.000 m², a estrutura vai reunir uma gama de serviços médicos, como centro de infusão e especialidades médicas, atendimento dedicado ao tratamento multidisciplinar de beneficiários com diagnostico de autismo, paralisia cerebral, disfunção de neurodesenvolvimento e deficiência intelectual e atendimento domiciliar.

Com o Espaço Saúde, a Unimed Nacional pretende assegurar atendimento de excelência, além de fortalecer a marca na região. Atualmente, a cooperativa é a segunda maior operadora de saúde na Bahia e registrou crescimento de mais de 8% do número de beneficiários nos últimos 12 meses. Os serviços serão implantados em etapas. O primeiro é o atendimento a pacientes que precisam de tratamento de medicamentos por infusão.

N.F.

Revista Apólice