Seguro paramétrico ganha espaço no mercado segurador do Brasil

O mercado de seguros no Brasil está passando por uma transformação significativa, impulsionada também pelo crescimento notável dos seguros paramétricos. Essa modalidade, que utiliza parâmetros predefinidos para acionar pagamentos em caso de eventos climáticos específicos, vem ganhando destaque e conquistando espaço no mercado segurador brasileiro, principalmente no setor agrícola.

Neste cenário de crescimento, a i4pro já observa essa movimentação em sua carteira de clientes. De acordo com Rodrigo Orlandini, diretor de produtos da companhia, atualmente cerca de 18% das seguradoras que emitem o seguro rural no Brasil utilizam as soluções da empresa, destes 30% lançaram em 2023, ou estão trabalhando para lançar em 2024, o seguro paramétrico.

O Seguro Rural Paramétrico é uma cobertura que visa proteger o produtor rural da exposição a condições climáticas adversas sendo vinculado a produção da propriedade ou não. As condições deste seguro são determinadas a partir dos parâmetros climáticos de cada região e as necessidades pluviométricas de cada tipo de cultura. Desta forma, a apólice se torna individualizada para cada propriedade, além de agilizar o processo de sinistro e proporcionar uma resposta mais rápida aos segurados.

Segundo Orlandini, a modalidade tem grande potencial para auxiliar na redução dos impactos de catástrofes naturais. “No último ano pudemos observar uma série de situações climáticas que acabaram afetando o produtor rural, como por exemplo o ciclone que aconteceu no Rio Grande do Sul. A adesão do seguro paramétrico para este setor, pode ser uma opção para minimizar os danos causados por esses eventos de forma menos burocrática e mais personalizada as suas necessidades”. Explica o executivo.

O crescimento do setor está atrelado a diversos fatores, como as questões climáticas e a necessidade de seguros que atendam as demandas do ramo agrícola. Para isso as seguradoras têm apostado, principalmente, em dois pontos relevantes:

Inovação tecnológica: O avanço tecnológico desempenhou um papel crucial no crescimento do mercado. A utilização de dados em tempo real, Inteligência Artificial e aprendizado de máquina contribuiu para aprimorar a precisão na avaliação de riscos e na definição de parâmetros. Neste sentido, i4pro auxilia na configuração de novos produtos para gerenciamento e armazenamento de dados em nuvem.

Parcerias estratégicas: Seguradoras, startups e empresas de tecnologia têm estabelecido parcerias estratégicas para desenvolver soluções inovadoras em seguros paramétricos. Essas colaborações visam criar produtos personalizados que atendam às necessidades específicas de diferentes setores e clientes.

Perspectivas Futuras

Diante desse cenário promissor, as perspectivas para o futuro dos seguros paramétricos no Brasil são animadoras. Espera-se que mais empresas adotem essa abordagem de seguro ágil e personalizado, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado.

“A evolução constante da tecnologia, combinada com a conscientização crescente sobre os benefícios dos seguros paramétricos, coloca essa modalidade em uma posição estratégica para se consolidar como uma parte integral do panorama de seguros no Brasil.”, finaliza Orlandini.

