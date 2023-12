Seguro garantia estendida oferece tranquilidade nas compras de Natal

Com a temporada de compras de fim de ano, o varejo brasileiro se prepara para um aumento nas vendas nos próximos dias, principalmente no setor de eletroeletrônicos, um dos mais lucrativos do setor. Diante dessa realidade, a atenção do consumidor deve se voltar não apenas para a empolgação das compras, mas também para a importância do seguro de garantia estendida original.

É comum que, ao adquirir produtos eletroeletrônicos, o consumidor desfrute de uma garantia obrigatória oferecida pelo fabricante, por um período mínimo de 90 dias, podendo chegar em média a 12 meses. No entanto, para garantir tranquilidade além desse prazo convencional, a contratação de uma extensão de proteção por mais 12 ou 24 meses torna-se fundamental. Essa medida assegura o reparo ou a substituição do produto em caso de defeitos garantidos no manual do fabricante que comprometem seu uso

Esse tipo de seguro é indicado para produtos essenciais no dia a dia das pessoas, como geladeiras, televisores, notebooks, celulares e equipamentos eletrônicos diversos. Ao investir um valor relativamente baixo, em média de 10% a 20% do produto conforme o período de extensão escolhido, o consumidor que opta por esse seguro desfruta de um custo-benefício atrativo. A cobertura elimina a preocupação com custos adicionais relacionados à assistência técnica, como peças e mão de obra, e na impossibilidade do reparo, há a substituição do produto.

“Neste período de compras em alta, é importante que os consumidores estejam cientes da importância do seguro de garantia estendida. Muitos consumidores não levam em conta o peso de custos adicionais com assistência técnica ou mesmo o preço de um novo produto, caso haja algum problema. Esse investimento se traduz em tranquilidade e economia a longo prazo, evitando um prejuízo inesperado. Em geral, o preço do seguro é menor que o custo de um único reparo no produto”, afirma Andrea Nogueira, superintendente de Produtos Massificados da Mapfre.

A Mapfre, em parceria com alguns dos principais varejistas brasileiros, oferece cobertura de garantia estendida, permitindo que os consumidores façam suas compras de fim de ano com mais segurança, prolongando o tempo de uso funcional dos produtos adquiridos. “Ao optar pelo seguro oferecido pela seguradora, os clientes garantem proteção adicional para seus produtos eletroeletrônicos, assegurando uma experiência de compra tranquila e livre de preocupações”, afirma a executiva.

Andrea também esclarece que, ao contratar esse tipo de seguro, é importante que o consumidor leia atentamente os termos e condições do seguro para estar ciente das condições de cobertura. Alguns pontos que devem ser observados são:

Período de cobertura: verifique o prazo de vigência do seguro, que geralmente, pode ser de 12 ou 24 meses, que se iniciam após o término da garantia do fabricante;

Cobertura: O seguro garante as mesmas coberturas e exclusões da garantia do fabricante ou do fornecedor do produto;

Bilhete de Seguro: É o comprovante de contratação do seguro. Confirme se todos os dados estão corretos, inclusive do produto que foi adquirido;

Procedimentos: verifique o procedimento para abertura de sinistro, incluindo os documentos necessários. Importante guardar a Nota Fiscal de compra do produto que, junto com o Bilhete de Seguro, será solicitada pela seguradora.

N.F.

Revista Apólice