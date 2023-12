Sancor Seguros disponibiliza WhatsApp para agilizar atendimento aos parceiros

Assim como os segurados demandam agilidade no atendimento, os corretores também prezam cada vez mais pelo uso de canais práticos e rápidos. Durante o horário comercial, das 08h30 às 17h30, a Sancor Seguros Brasil vem oferecendo atendimento aos seus parceiros por meio do WhatsApp pela CAS (Central de Atendimento Sancor).

A iniciativa foi projetada para garantir que corretores, parceiros de negócios e colaboradores tenham acesso instantâneo ao suporte da seguradora, apoiando os responsáveis pelo atendimento comercial. Essa abordagem reforça o compromisso da companhia em fornecer um serviço ágil, personalizado e de alta qualidade, mantendo uma relação de confiança e proximidade com seus parceiros.

Em seu compromisso com a excelência no atendimento, a companhia vem investindo e priorizando uma comunicação eficaz e ininterrupta com seus parceiros de negócios. Reconhecendo a importância de estar sempre acessível, a empresa oferece canais dedicados para assegurar suporte contínuo.

De acordo com Rosangela Oliveira, gerente de Inteligência Comercial e Marketing da Sancor Seguros, os serviços oferecidos via WhatsApp incluem aplicação de descontos, esclarecimento de dúvidas, enquadramento de seguros empresariais, ajustes em renovações, auxílio em dificuldades com sistemas, entre outros. O número de telefone para esse atendimento é o (44) 99145-7416, mas pode variar dependendo do canal, conforme informado pela companhia.

A Central de Atendimento Sancor via WhatsApp visa ressaltar o comprometimento contínuo da empresa em proporcionar soluções rápidas e eficientes aos parceiros.

N.F.

Revista Apólice