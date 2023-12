MAG Seguros celebra reinauguração da Unidade em Campo Grande

Seguradora especializada em vida e previdência, a MAG Seguros comemorou a reinauguração de sua unidade em Campo Grande, reafirmando seu compromisso com a excelência e o crescimento contínuo. O evento, ocorrido no último dia 8, testemunhou a presença de prestigiados parceiros, tanto novos colaboradores quanto aqueles que trilham uma história de 25 anos junto à organização.

A celebração contou com a presença de Ronaldo Gama, diretor de Rede da MAG, e José Fernando Bairros Farocco, presidente do Sincor-MS (Sindicato dos Corretores de Seguros do Mato Grosso do Sul) local, evidenciando a importância e o reconhecimento do mercado em relação ao impacto positivo da companhia na região.

A unidade de Campo Grande, liderada por Fabiano Santarelli, superintendente Comercial, desempenha um papel crucial na rede da MAG, abrangendo os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Sob sua liderança, o escritório atende a uma ampla gama de modelos de negócios, consolidando a presença da empresa em ambos os estados e consolidando sua posição como líder em destaque entre as empresas independentes por um longo período.

“A reforma da unidade vem ao encontro do compromisso e expansão para os próximos anos, visando o investimento na qualificação dos colaboradores e corretores de seguros. Isso mostra a responsabilidade da MAG Seguros em busca da excelência no atendimento e nos trará mais oportunidades no desenvolvimento de novos corretores e colaboradores, nos próximos anos”, destacou Santarelli.

Além de seu papel estratégico na região, a MAG reforça sua história sólida, contando com quase 189 anos de trajetória no mercado, sempre pautada pela inovação, tradição, confiança e comprometimento. Esses valores fundamentais impulsionam a empresa a se posicionar como referência no setor, garantindo tranquilidade e segurança para seus clientes ao longo de gerações.

N.F.

Revista Apólice