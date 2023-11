Porto prorroga ofertas para aquisição de carros seminovos

Compartilhar no

Compartilhar no

Após o encerramento da Porto Week, que trouxe descontos exclusivos em produtos e serviços das verticais de Seguro, Saúde e Bank, a Porto anunciou a prorrogação das promoções e condições especiais para aquisição de carros seminovos até o dia 10 de dezembro. Com mais de 200 opções de veículos selecionados, os clientes terão a oportunidade de aproveitar os descontos, que podem chegar em até R$ 20 mil, além de garantirem a documentação gratuita na compra.

Os consumidores que optarem pelo financiamento possuem ainda mais vantagens, pois ao contratarem o serviço com a Porto Bank, ganham um tanque cheio. Os descontos oferecidos abrangem uma ampla variedade de modelos, assegurando que os clientes encontrem o carro ideal para suas necessidades e que cabe no orçamento.

Carro Fácil Seminovos Porto

A Carro Fácil Seminovos oferece aos consumidores mais de 200 opções de veículos seminovos com valores que partem de R$ 50 mil. Todos os veículos comercializados ao cliente possuem a garantia de procedência da seguradora,​​​​ além de serem criteriosamente selecionados e com baixa quilometragem.

Além de todos os atrativos que a Porto ofereceu durante a Porto Week, clientes do cartão Porto Bank possuem ainda mais vantagens, como o parcelamento de 20% de entrada do veículo em até 10 vezes sem juros. Já o financiamento do valor restante pode ser parcelado em até 60 meses pelo financiamento da Porto Bank.

Outra opção que vem ganhando muitos adeptos nos últimos anos é o consórcio. Caso o consumidor opte pela utilização da carta de crédito do consórcio, garante ainda um desconto de R$ 500 no valor do veículo, além da documentação inteiramente gratuita.

O showroom da Carro Fácil Seminovos está localizado na avenida Engenheiro Caetano Álvares, 200. Limão. São Paulo/SP. Para mais informações sobre todos os veículos disponíveis, basta acessar o link.

N.F.

Revista Apólice