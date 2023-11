Chubb promove 6ª Semana de Engenharia de Riscos

A Chubb realizará no período de 28 de novembro a 1º de dezembro a sexta edição da Semana de Engenharia de Riscos. As palestras online, com especialistas da seguradora e de empresas parceiras, serão transmitidas ao vivo e poderão ser acessadas por clientes e corretores cadastrados. Três dos encontros programados serão apresentados por Cícero Aidar, vice-presidente e gerente global de Treinamentos e Desenvolvimento em Engenharia de Risco da companhia, diretamente do Chubb Risk Engineering Center, nos Estados Unidos.

Organizado pela área de Engenharia de Riscos da Chubb Brasil, a iniciativa tem por objeto sensibilizar os participantes da importância da gestão de riscos para a segurança das pessoas e proteção do patrimônio das organizações. A agenda deste ano aborda um amplo leque de temas, e irá tratar desde a importância da engenharia de riscos para os seguros de propriedade, passando pela prevenção de perdas em terminais portuários, até uma análise do panorama de riscos ambientais na América Latina, entre outros assuntos de interesse da área.

Entre os palestrantes, estarão especialistas de empresas parceiras, ao lado de outros gestores de engenharia de riscos da companhia e palestrantes convidados. O vice-presidente de P&C da seguradora, Luciano Santos, abrirá os trabalhos no primeiro dia do evento. “A ideia é sempre trazer atualizações importantes, em termos de oferta de soluções e orientações focadas no controle de perdas e gestão de riscos”, diz Marco Amendola, diretor da área de Engenharia de Riscos.

Clientes e parceiros cadastrados na Chubb podem se inscrever gratuitamente através do link. Confira abaixo a programação do evento:

28 de novembro

– 09:30 Seguros de Propriedade e a Importância da Engenharia de Riscos (Luciano Santos, vice-presidente de P&C da Chubb Brasil);

– 09:45 Dez Anos do Incêndio da Boate Kiss, Relatos de um Sobrevivente (Emanuel Pastl, STI Firestop).

29 de novembro

– 09:30 Responsabilidade Civil Obras, RC Obras (Rodrigo Pascon, Chubb Risk Engineering Service);

– 14:00 Prevenção de Perdas em Terminais Portuários (Hernan Cantillo, CHUBB Marine Specialist);

– 16:00 A Importância da Termografia para Fins de Seguros (Heitor Degrandi, Chubb Risk Engineering Services).

30 de novembro

– 09:30 Prevenção de Danos por Infiltração e Vazamento de Água (Cícero Aidar, Chubb Risk Engineering Center);

– 14:00 A Importância do Sistema de Sprinklers em Edificações (Cícero Aidar);

– 16:00 Erros em Projetos e Instalações de Sistema de Sprinklers (Mariana Junqueira, ABSPK/ Blue Fire Engenharia).

Dia 1º de dezembro

– 09:30 Proteção Contra Incêndio em Depósitos e Centros de Distribuição Cícero Aidar);

– 14:00 Panorama de Riscos Ambientais na América Latina (Hilton Lucio, CEO do ANTEA GROUP).

