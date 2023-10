Tokio Marine inicia parceria com a Akur8 no Brasil

A Tokio Marine Seguradora escolheu a solução da Akur8 para aprimorar e otimizar seu processo de modelagem da precificação no Brasil. Este é um passo importante para ambas as empresas, à medida que elas desenvolvem suas atuais colaborações em todo o mundo: na Ásia, no Reino Unido e nos Estados Unidos.

Desenvolvida especificamente para seguradoras, a solução da Akur8 aprimora os processos de precificação ao automatizar a modelagem de riscos usando tecnologia Machine Learning. Os principais benefícios para as empresas incluem maior eficiência e velocidade de insights para descoberta e avaliação mais rápidas de dados, além de recursos avançados de modelagem preditiva, mesmo com conjuntos de dados pequenos e ruidosos, abrindo caminho para a subscrição orientada por dados, tudo isso mantendo total transparência e controle dos modelos criados.

Com sede em São Paulo, a Tokio Marine Seguradora faz parte do Grupo Tokio Marine e está entre as dez maiores seguradoras do Brasil, de acordo com o ranking

da Susep (Superintendência de Seguros Privados). A empresa conta com 68 unidades de atendimento distribuídas pelo país, oferecendo uma gama completa de produtos de seguros de todos os segmentos de mercado, à exceção de Previdência, Capitalização e Saúde, por meio de sua rede de corretores de seguros.

Ao aproveitar a Akur8 para suas iniciativas de inovação na precificação de seguros massificados, a seguradora fortalece sua transformação digital e aprimora seus recursos para aumentar ainda mais sua competitividade no mercado brasileiro. Usando os módulos RISK e RATE da Akur8, a companhia está levando sua sofisticação na precificação para o próximo nível e agora será capaz de atualizar os preços com mais frequência, gerando modelos e análises mais rapidamente, melhorando a colaboração entre as equipes e aprimorando o poder preditivo e a tomada de decisões durante o processo de precificação.

“Estamos muito entusiasmados e orgulhosos de iniciar nossa colaboração com a Tokio Marine Seguradora no Brasil. No ano passado, começamos uma parceria bem sucedida com três outras empresas do Grupo Tokio Marine em três continentes, incluindo a Ásia, o Reino Unido e os EUA. Esperamos continuar nossa colaboração com a companhia em várias partes do globo”, afirmou Samuel Falmagne, CEO da Akur8.

“Ficamos realmente impressionados com a solução da Akur8 durante uma POC que eles nos ofereceram. Depois disso, queríamos explorar mais o produto e aproveitar todo o seu potencial. Acreditamos que essa colaboração nos ajudará a economizar tempo durante o processo de modelagem devido à sua simplicidade, automação e nível de suporte”, disse Arnaldo Bechara Filho, diretor de Auto, RD Massificados e Precificação da Tokio Marine Seguradora.

N.F.

Revista Apólice