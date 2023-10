Allianz reúne corretores em MG para abordar o Seguro Empresarial PME

A Allianz Seguros mantém a iniciativa de proporcionar treinamento aos corretores e expandir sua presença pelo Brasil. Desta vez, cerca de 210 parceiros de negócios tiveram a oportunidade de acompanhar a capacitação sobre seguro Empresarial PME, ocorrida em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Realizada no último dia 20 de setembro, a iniciativa faz parte do programa Alliadoz +CAPAZ (Corretor Allianz Atualizado e Preparado) e proporcionou acesso às inovações e diferenciais do produto ofertado pela companhia.

Os corretores foram recebidos pelas equipes comerciais das filiais Assembleia e Savassi. O executivo Alexandro Barbosa, diretor Comercial Regional Minas Gerais e Centro-Oeste, enfatizou relevância da diversificação incluindo a oferta do seguro Empresarial PME. “O estado de Minas Gerais é um dos principais do Brasil para pequenas e médias empresas, e os corretores, de maneira geral, atendem proprietários desse tipo de negócio. Então, existem excelentes oportunidades para nossos parceiros comercializarem o produto a sua base de clientes.”

O executivo destacou ainda a relevância do treinamento, no sentido de evidenciar aos corretores as principais características da oferta da companhia. “O seguro Empresarial PME da Allianz conta com as coberturas mais abrangentes do mercado, sendo ideal para esses tipos de empreendimentos. Portanto, é crucial que nossos parceiros estejam capacitados sobre esses diferenciais, para que aproveitem de forma eficiente o potencial da região”, concluiu. “O nosso foco segue sendo o aumento de participação nesse mercado, que vem crescendo constantemente”, completou.

O produto Allianz Empresarial PME aceita riscos de até R$ 10 milhões e é destinado à aceitação de atividades ligadas ao comércio, serviço e indústria. Os segurados contam, ainda, com serviços de assistência 24 horas e mais nove coberturas, sendo quatro delas amplas, que ofertam uma proteção abrangente para os seus negócios.

