 Blue Note chega à Copacabana (RJ) com patrocínio da Porto Bank 

Apoiadora master do Blue Note São Paulo, a Porto Bank, vertical de serviços financeiros da Porto, está presente também com patrocínio ao novo espaço no Rio de Janeiro. Dessa vez, o emblemático clube de Jazz estará em um dos principais cartões postais do mundo, a Praia de Copacabana. As portas estarão abertas ao público a partir de 5 de outubro e clientes Porto Bank terão 30% de desconto em todos os espetáculos da casa, benefício já oferecido também para a unidade da capital paulista.

Palco de grandes espetáculos da MPB e de artistas internacionais do Blues e do Jazz, o novo Blue Note Rio está pronto para fazer história mais uma vez. Christian Scott, Martin Pizzarelli Trio e MPB4 são alguns dos nomes que compõem a programação inicial da nova temporada do espaço.

Como patrocinadora master, a vertical busca incentivar a participação e a inserção da sociedade no meio cultural e musical. “É uma honra e um privilégio para a Porto Bank estar presente na reabertura do Blue Note na cidade maravilhosa e poder levar aos nossos clientes a boa música, a gastronomia e o visual das duas unidades da casa no Brasil. Queremos continuar investindo em experiências especiais por meio de parcerias e benefícios exclusivos”, afirma Marcos Loução, CEO da Porto Bank.

Além da vantagem na compra de ingressos (válida somente para “inteira” e limitada até oito ingressos por CPF), clientes da marca possuem ainda 15% de desconto no consumo do restaurante e bar do clube. A programação completa e demais informações sobre o Blue Note Rio podem ser verificadas no site .

O estabelecimento está instalado em uma área de 700 m² e conta com o Blue Bar, localizado no calçadão de Copacabana e capacidade para 110 lugares, restaurante e bar, que acomodam até 140 pessoas. Na área superior ficará o palco principal e a varanda, onde podem ser acomodadas até 200 pessoas. A expectativa é que o novo Blue Note Rio receba um público de aproximadamente 10 mil pessoas todos os meses.

K.L.

Revista Apólice