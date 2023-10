Expo ABGR 2023: Zurich incorpora a sustentabilidade ao seu planejamento estratégico

EXCLUSIVO – Sustentabilidade é um dos pilares do negócio da Zurich. A seguradora esteve presente na Expo ABGR 2023 para enfatizar como sua linha de produtos de Grandes Riscos, como Riscos Operacionais e Nomeados, Riscos de Engenharia, Responsabilidade Civil, Operador Portuário, Seguro Garantia e Linhas Financeiras, estão conectados aos critérios ESG (governança ambiental, social e corporativa).

No stand da companhia, foram apresentadas as novidades para o segmento de energias renováveis, os serviços de engenharia de riscos, incluindo a Zurich Resilience Solutions (ZRS), ferramenta voltada a soluções de prevenção, além do Zurich Forest, projeto social que visa a recuperação do bioma da Mata Atlântica junto ao Instituto Terra.

José Bailone

De acordo com José Bailone, diretor executivo de Seguros Corporativos e de Subscrição de Ramos Elementares da seguradora, o objetivo do ZRS é ampliar não somente para clientes, mas também para não segurados e corretores, o acesso aos serviços da área de Engenharia de Riscos. ”Nosso principal foco é a Transição de Baixo Carbono. Aqui no Brasil estamos focando bastante em alagamentos, inundação e vendaval. Com esses serviços, conseguimos fazer uma avaliação de riscos e propor medidas de mitigação com os modelos que temos desenvolvidos no Grupo”.

Bailone ressalta que, através dessa análise, a Zurich consegue estimar qual o impacto do aumento de temperatura no planeta em determinado risco ao qual o cliente está exposto. ”Com isso, damos uma visibilidade ao nosso segurado do que ele pode enfrentar no futuro. Além disso, temos outros serviços, como o de segurança cibernética, na área de Engenharia de Riscos. Aqui na Expo ABGR 2023, nosso principal foco é entender os riscos de nossos consumidores e trabalhar junto aos corretores para mitigar e prevenir esses riscos”.

Nicole Fraga

Revista Apólice