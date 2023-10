American Life estreia no Conec com novidades para corretores e assessorias

Em sua primeira participação no Conec como expositora, a American Life Seguros apresentou produtos e inovações para tornar ainda mais próxima e rentável a relação com os corretores e assessorias. Diretores, executivos e equipe comercial estiveram presentes nos três dias do Congresso. No estande exclusivo da empresa, na Exposeg, o staff da companhia recepcionou parceiros e acolheu centenas de corretores de todo Brasil, ampliando o networking e o relacionamento com players do mercado.

Valmir Rodrigues e Pedro Pereira

“É um prazer para nossa companhia integrar a 19ª edição do Conec. A empresa passa por um momento de transformação com aporte de novos investimentos, chegada de grandes executivos e abertura ao mercado. Nosso objetivo é estar cada vez mais presentes na vida dos corretores, que são os principais e mais qualificados distribuidores de seguros do mercado”, enfatizou o presidente da American Life, Pedro Pereira de Freitas.

A companhia, com sede em São Paulo, opera há mais de 30 anos no mercado. “De uma seguradora de pessoas, a American Life, ao longo dos últimos anos, tornou-se uma empresa multiprodutos. Hoje, apresentamos um amplo e diversificado portfólio que engloba Vida Individual (incluindo cobertura de Doenças Graves) e Empresarial, seguros de RCO, Garantia, Empresarial RE, Eventos, Residencial, Habitacional, Prestamista, Mototáxi e Motofrete, seguro de vida para diabéticos, entre outros”, elenca o diretor Geniomar Pereira.

À frente da área comercial junto com Pereira está Valmir Rodrigues. “Estou muito feliz com nossa participação no Conec. Nos aproximamos ainda mais dos corretores e assessorias, mostramos nosso projeto que é prover produtos e soluções de muita qualidade e responsabilidade na entrega. A companhia está investindo fortemente em pessoas, produtos, processos e tecnologia para fidelizar os clientes dos parceiros”, ressaltou.

Rodrigues adianta que a American Life anunciará em breve novidades ao mercado. “Estamos trazendo mais um executivo experiente para agregar ao nosso time”, disse. Rodrigues reforça que a seguradora desenvolve produtos taylor made, 100% customizáveis, de forma a atender necessidades específicas dos parceiros, adequando as soluções às peculiaridades dos seus negócios.

“O corretor encontra na American Life aquele seguro que deseja, mas que ninguém entrega. Estamos de portas abertas para os corretores e as assessorias, vamos ouvi-los com carinho e muita responsabilidade, provendo soluções aos seus clientes. Se houver demanda, estamos dispostos a realizar”, garante o executivo.