Novo Seguros recebe autorização da Susep para atuar com danos

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) concedeu à Novo Seguros S.A autorização para operar com seguros de danos em todo território nacional. A seguradora é uma nova insurtech que recebe a Licença Temporária da Susep para operar como seguradora digital na segunda edição do Sandbox.

A Novo Seguros, que tem sede no Espírito Santo, aposta em novas tecnologias e processos inovadores para comercializar seguro auto. “Nascemos com o propósito de democratizar o mercado de seguro auto. Somos uma empresa focada na experiência digital, sem perder de vista a essência da humanização e da empatia. Nossa missão é simplificar e tornar o acesso ao seguro auto para todos” explica Arthur Pessanha, fundador e CEO da Novo Seguros.

Enquanto outras seguradoras tradicionais dependem principalmente de fatores demográficos, histórico de sinistros e avaliar riscos, a Novo seguros adota uma abordagem baseada em dados em tempo real. Através da telemetria, a empresa coleta informações precisas sobre o comportamento do condutor, como velocidade, frenagem e padrões de direção. Esses dados são usados para personalizar as apólices de seguro, oferecendo preços mais justos e atraentes aos motoristas que demonstram práticas seguras ao volante. Essa vantagem competitiva não apenas beneficia os segurados com preços mais baixos, mas também contribui para a redução de acidentes e sinistros.

A telemetria veicular é feita através de aplicativo, no qual o cliente dá as permissões necessárias no celular e a empresa monitora toda vez que a pessoa estiver dirigindo. Com os dados colhidos por essa tecnologia, é possível analisar alguns comportamentos do motorista como velocidade, aceleração, frenagem, se a pessoa mexe no celular enquanto dirige e se faz curvas de forma leve.

“Apesar de ser uma seguradora digital, a seguradora mantém firmes os valores da tradição do mercado, reconhecendo a vital importância dos corretores de seguros para o setor de seguros, considerando-os como os “principais e mais importantes parceiros” para a comercialização”, ressalta Pessanha.

K.L.