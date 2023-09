Notro foca em inovação e transformação da assistência 24 horas

Compartilhar no

Compartilhar no

Uma startup chega ao mercado brasileiro com a missão de revolucionar os serviços de assistência 24 horas. A Notro surge como uma promessa de disrupção nos setores de Assistência Auto, Residencial, Funeral, Viagem e Saúde.

A empresa tem como propósito mudar a maneira como a gestão de assistência 24 horas é realizada. Oferecendo uma abordagem inovadora, a plataforma proporciona independência para organizações que desejam administrar suas próprias operações e estabelecer conexões com prestadores de serviços em todo o Brasil.

Além de internalizar a gestão das operações, a plataforma da startup apresenta uma tecnologia descomplicada, moderna e digital, integrando-se com todos os canais digitais por meio de API’s abertas. A integração com o WhatsApp, a automação de serviços e a capacidade de abrir assistências e avisos de sinistros simultaneamente impulsionam a produtividade e eficiência do processo.

Um dos pilares da Notro é oferecer suporte aos prestadores de serviços, com o objetivo de reduzir os custos operacionais nas bases. A plataforma entrega tecnologia avançada e transparência na visibilidade dos custos a receber, contribuindo para uma relação mais clara e benéfica para ambos os lados.

A ferramenta foi elaborada para conferir independência na gestão dos serviços de assistência 24 horas, ao mesmo tempo em que promove uma redução significativa nos custos operacionais, como bitributação, duplicação de custos operacionais e margens elevadas na contratação de empresas especializadas. Esses custos, que frequentemente chegam a representar até 20% do faturamento pago a empresas terceirizadas, podem ser substancialmente revertidos por meio da utilização da plataforma, permitindo que as empresas criem suas próprias operações alinhadas à cultura organizacional e valorizem ainda mais seus prestadores de serviços.

Derivado da expressão “no trouble”, o nome Notro encapsula a missão central da empresa: oferecer “Assistência sem Apuros”. Com esse compromisso em mente, a startup entrega uma plataforma que empodera as empresas na gestão de suas operações.

Ricardo Alexandre, fundador da startup, possui mais de três décadas de experiência no setor de assistência 24 horas e seguros, tendo desempenhado funções de destaque em empresas como Allianz Partners, Minuto Seguros e Europ Assistance, atuando como diretor de Operações. Segundo ele, “a criação da plataforma surgiu para solucionar diversos problemas e desafios desse mercado, oferecendo independência para clientes, corretores de seguros e prestadores de serviços, com o intuito de entregar um serviço de qualidade superior”.

A plataforma já está em pleno funcionamento para Assistência Auto e Viagem, e as modalidades de Assistência para Residencial, Funeral e Saúde serão disponibilizadas até o final de outubro de 2023, conforme enfatiza Ricardo.

N.F.

Revista Apólice