Mercado de seguros do Brasil ultrapassará US$ 68 bilhões até 2027

O mercado de seguros gerais do Brasil deve crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 7,3%, de R$ 242,6 bilhões (US$ 46,97 bilhões) em 2022 para R$ 344,9 bilhões (US$ 68,03 bilhões) em 2027, em termos de prêmios emitidos diretamente ( DWP), prevê a GlobalData.

De acordo com o GlobalData Banco de Dados de Seguros, o setor de seguros gerais no Brasil deve crescer 8,0% em 2023 e 6,7% em 2024, apoiado pelo crescimento da economia, investimento em novos projetos de infraestrutura e aumento da conscientização sobre saúde.

Anurag Baliarsingh, analista de seguros da GlobalData, comenta : “O setor de seguros gerais do Brasil cresceu 11,2% em 2022, depois de crescer 10,8% em 2021, o primeiro crescimento de dois dígitos registrado desde 2016. O aumento foi atribuído à expansão da demanda por seguro saúde , investimentos em projetos de infraestrutura e um aumento significativo nas taxas de prêmios de seguro automóvel, como resultado da inflação.”

No entanto, devido à normalização da recuperação econômica após a pandemia, bem como às difíceis condições de mercado devido ao abrandamento econômico global, espera-se que o crescimento seja mais lento em 2023 e 2024.

Acidentes Pessoais e Saúde (PA&H) é o principal ramo de negócios do setor de seguros gerais brasileiro em 2023, respondendo por 52,8% dos prêmios. Espera-se que o seguro PA&H mantenha sua posição de liderança até 2027 e cresça a um CAGR de 5,6% durante 2023-27.

Anurag continua : “O crescimento do seguro PA&H será apoiado pela maior demanda por seguro saúde, devido ao aumento da conscientização após a pandemia, bem como pelo aumento da inflação médica, que aumentou o custo do tratamento. A mudança dos factores demográficos, como o envelhecimento da população do país, também apoiará o crescimento do seguro PA&H. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 13% da população do país tinha mais de 65 anos em 2022, o que deverá atingir 24% até 2030.”

O seguro automóvel é o segundo maior ramo do setor de seguros gerais brasileiro, respondendo por 21,9% dos prêmios em 2022. A carteira cresceu 31,9% em 2022 em relação ao ano anterior, apoiada pelo aumento no preço dos automóveis. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), os preços dos automóveis aumentaram cerca de 17,0% em 2022 em comparação com 2021, impulsionados pelo aumento dos custos de produção atribuídos à inflação.

Apesar da tendência de alta nos preços dos veículos, a indústria automotiva brasileira continua registrando aumento nas vendas nacionais de veículos. Segundo a ANFAVEA, as vendas nacionais de veículos aumentaram 24,0% em julho de 2023 em relação ao mesmo período de 2022.

Anurag acrescenta: “ O aumento das taxas de prêmios também apoiará o crescimento do seguro automóvel. À medida que a economia recuperou após a pandemia, registou-se um aumento notável no tráfego de veículos, resultando em um crescimento no número dos acidentes. Espera-se que isso apoie o seguro automóvel, que deverá crescer a um CAGR de 6,1% durante 2023-27.”

Os seguros patrimoniais são o terceiro maior ramo de negócio, respondendo por 17,5% do DWP de seguros gerais em 2023. O crescimento dos seguros patrimoniais será apoiado por investimentos contínuos em projetos de infraestrutura. A indústria da construção brasileira deverá crescer 1% em termos reais em 2023, e registrar uma taxa média de crescimento anual de 2,7% de 2024 a 2027, apoiada por investimentos dos setores público e privado em projetos rodoviários, ferroviários e portuários.

Os seguros patrimoniais também se beneficiarão do crescimento do setor agrícola, apoiado pelo aumento da produção agrícola, já que o Brasil é o quarto maior país produtor agrícola do mundo. O seguro agrícola representou 27,2% do DWP de seguro patrimonial em 2022. O seguro patrimonial deverá crescer a um CAGR de 11,1% entre 2023 e 2027.

Espera-se que as linhas financeiras, marítimas, de aviação e de trânsito (MAT), de responsabilidade civil e de seguros diversos representem a quota restante de 7,1% do GWP em 2023.

Anurag conclui : “A economia brasileira deverá crescer 2,5% em 2023 e 1,6% em 2024, devido à desaceleração das exportações, ao consumo privado mais fraco, às perspectivas econômicas globais desfavoráveis ​​e ao aumento das taxas de juros. Apesar do impacto da desaceleração econômica, prevê-se que a indústria de seguros gerais testemunhe uma tendência de crescimento ascendente a partir de 2025, apoiada pela crescente procura de seguros de saúde e pelo aumento das vendas de automóveis.”

Revista Apólice