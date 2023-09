Mercado de seguros arrecada R$ 217,18 bilhões até julho

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) acabou de divulgar o seu relatório Síntese Mensal, com dados do setor de seguros referentes ao mês de julho. O documento é produzido pela entidade, com base nos dados encaminhados pelas empresas supervisionadas pela zutarquia.

A arrecadação do setor supervisionado no acumulado até o sétimo mês deste ano foi de R$ 217,18 bilhões, o que representa crescimento de 8,6% em relação ao mesmo período de 2022. O setor retornou à sociedade, por meio de indenizações, resgates e sorteios, um montante de R$ 130,56 bilhões.

Os segmentos de seguros de danos e pessoas, excluindo-se o VGBL, apresentaram uma alta de 11,7% no acumulado até julho de 2023, em relação ao mesmo período de 2022, com uma arrecadação total de R$ 105,92 bilhões.

Já os seguros de danos tiveram um crescimento de 13,9% na arrecadação de prêmios na comparação do acumulado até julho de 2023 com o mesmo período de 2022. Na linha de negócios do seguro automóvel, os prêmios atingiram R$ 31,94 bilhões no acumulado até o sétimo mês deste ano, valor 16,6% superior ao do mesmo período de 2022.

Ainda de acordo com o relatório de julho, nos seguros de pessoas, o seguro de vida atingiu o montante acumulado de R$ 16,75 bilhões, valor que representa uma alta de 11,5% em relação ao mesmo período de 2022.

Estes e outros destaques estão detalhados no relatório Síntese Mensal de julho. O documento pode ser acessado no site da Susep.

