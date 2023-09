EXPERT XP: Co-branding para expandir negócios da Pottencial

EXCLUSIVO – O projeto da Pottencial Seguradora dentro da plataforma XP envolve uma parte produtos em co-branding, como o residencial, o empresarial e o XP One e, em riscos financeiros, a marca Pottencial é utilizada. “Nosso foco é apoiar o assessor para que ele use a sinergia com o cliente para oferecer os seguros de riscos financeiros, além dos investimentos”, conta Paulo Marchezine, head de Canais Estratégicos da Pottencial.

Como o mercado brasileiro de seguros está em franco crescimento, ainda há uma demanda reprimida nos seguros residenciais e empresariais por falta de oferta. “Queremos utilizar a força dos assessores de investimentos para mostrar que o valor do seguros patrimoniais não é alto, como as pessoas imaginam ao comparar com o seguro automóvel”.

A XP transformou a relação do brasileiro com o investimento, democratizando o acesso. O primeiro pilar dela foi, através de cursos, educar o cliente e levar o mercado até ele. “Queremos transformar a relação do cliente XP, e do mercado, mostrando que seguro é acessível”, anima-se Marchezine.

“Levamos uma jornada diferente, do ponto de vista do distribuidor, mais simples e com um produto inovador, o XP One. Com uma única importância segurada é possível proteger a empresa e a residência do segurado. No primeiro plano, a seguradora quer atingir pequenos empresários, como médicos, advogados, escritórios de contabilidade”, explica Marchezine.

“À medida que o processo for evoluindo, vamos começar a expandir para outras modalidades”, prevê o executivo. No início, o foco será o setor de serviços. O produto traz uma otimização do investimento do seguro, uma visão mais ampla do leque de serviços de assistência e desmistifica que a proteção da casa e da empresa é mais barata do que se imaginava.

Daniela Moura, head de marketing da Pottencial, acrescenta que a XP entra na vertical de canais estratégicos da seguradora. “Há outros importantes parceiros e nossa estratégia é fazer este canal crescer”. A vertical engloba também instituições financeiras, cooperativas de crédito, concessionárias e montadoras.

Kelly Lubiato

Revista Apólice