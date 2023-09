EXPERT XP: SulAmérica estimula corretores a distribuírem investimentos

EXCLUSIVO – As plataformas de investimento foram, ao longo do tempo, gerando oportunidades para que as seguradoras oferecessem um portfolio mais completo. A previdência privada foi o primeiro produto eleito, por suas características e semelhanças com fundos de investimento. A SulAmérica teve esta conexão de parceria com a XP.

“Foi uma evolução natural do mercado, este formato de distribuição de investimentos e previdência, alongando a carteira e protegendo outros aspectos”, avalia Victor Bernardes, diretor comercial da SulAmérica. Para ele, a seguradora tem um papel importante no aprendizado dos agentes autônomos de investimentos. “Estamos no dia-a-dia do corretor de seguros e agora queremos fazer parte deste novo ambiente”.

Na parceria com a Órama Investimentos, a SulAmerica aposta na oportunidade dos corretores de seguros de blindarem seus clientes, falando e entendendo de investimentos depois de uma formação específica. “O corretor que tem seu cliente de seguros, através do Indica SAS, pode fazer a indicação e ser remunerado por ela. Não vejo ameaça para nenhum dos lados, porque há espaço para todos e o que conta é atender o cliente da forma como ele desejar”.

Kelly Lubiato

Revista Apólice