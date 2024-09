Novo portal da Mapfre facilita gestão de apólices da carteira agro

A Mapfre passa a disponibilizar aos seus clientes da carteira de seguros rurais — que inclui proteção para lavoura, pecuária e patrimonial do campo — um novo portal dedicado à gestão das apólices ativas. O objetivo da iniciativa é oferecer uma experiência mais eficiente e intuitiva para os produtores rurais.

Com uma ampla gama de funcionalidades, o portal permite que os clientes visualizem todos os detalhes das apólices vigentes, incluindo coberturas, condições e informações contratuais. Os usuários podem facilmente consultar e gerenciar pagamentos, acessar o histórico financeiro e verificar boletos em aberto. Além disso, a plataforma oferece ferramentas para a reprogramação de parcelas em atraso, com opções de renegociação e ajuste de vencimentos de maneira prática e ágil.

Uma das principais inovações é a possibilidade de download e armazenamento de PDFs das apólices e boletos diretamente na plataforma, facilitando o acesso e a organização dos documentos. O portal também fornece informações detalhadas sobre a apólice, como número de inscrição na SUSEP, valor do prêmio, vigência e status da subvenção federal, quando aplicável. Os usuários podem consultar dados sobre os riscos contratados e as culturas seguradas. Além disso, a plataforma oferece informações de contato do corretor de seguros para suporte adicional.

“Desenvolvemos o portal com o intuito de proporcionar uma experiência mais fluida e eficiente na administração das apólices. O nosso objetivo é disponibilizar ferramentas digitais que simplifiquem o acompanhamento dos contratos e melhorem a comunicação com os nossos clientes do setor agrícola. Estamos empenhados em oferecer soluções que atendam plenamente às necessidades dos clientes do campo, promovendo uma gestão mais descomplicada”, afirma explica Jacqueline Izabel, diretora de experiência do cliente da Mapfre.

“A modernização envolve a oferta de soluções intuitivas e acessíveis, facilitando a vida dos produtores rurais e dos corretores. Saber que nossos clientes terão acesso a suporte eficiente e ferramentas práticas garante aos corretores a confiança de que seus clientes receberão o melhor atendimento possível, aumentando a transparência e a eficiência em todas as etapas do processo”, diz Fabio Damasceno, diretor técnico de seguros rurais da Mapfre.

O novo portal está disponível tanto em versão web quanto no aplicativo da Mapfre e, no futuro, permitirá a abertura de sinistros on-line, criando um ambiente integrado e acessível para todas as necessidades de gerenciamento de seguros. Atualmente, os clientes agro da Mapfre já conseguem acionar e acompanhar o andamento de sinistros via WhatsApp.