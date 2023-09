Berkley Brasil Seguros apresenta nova equipe comercial

A Berkley Brasil Seguros anunciou uma nova e estratégica movimentação da área comercial, para fortalecer sua presença e distribuição no competitivo mercado de seguros.

Com o objetivo de impulsionar o crescimento das operações e expandir sua atuação, a seguradora reorganizou e contratou uma nova equipe comercial de alto nível, liderada pelo experiente Eduardo Garcia, que assume a posição de Diretor Comercial.

A contratação da nova equipe representa um passo significativo na busca pela expansão e consolidação da Berkley Brasil Seguros no setor. A organização tem como objetivo intensificar suas operações, fortalecer alianças estratégicas e oferecer soluções customizadas aos corretores e clientes, sempre mantendo os mais elevados padrões de qualidade em seus serviços.

Um time de alto nível

A recém-formada equipe comercial é composta por profissionais de destaque no segmento de seguros:

Eduardo Garcia (diretor comercial)

Com mais de 25 anos de experiência no mercado, Eduardo Garcia traz consigo um histórico sólido em seguradoras e corretoras multinacionais dos segmentos corporativo, médio mercado, varejo e digital. Suas competências englobam a gestão de pessoas, o desenvolvimento de estratégias para diversificação dos canais de distribuição e a liderança de equipes comerciais.

Alberto Fernandes (superintendente comercial das Regionais São Paulo, Minas Gerais e Centro-Oeste)

Com 24 anos de experiência no mercado, Alberto Fernandes é um especialista em gestão de negócios, com foco em seguros e resseguros. Sua liderança será crucial para impulsionar as operações nas regiões sob sua responsabilidade.

Nazareth Ayres (superintendente comercial das Regionais Rio de Janeiro, Norte, Nordeste e Planejamento Comercial)

Nazareth Ayres traz consigo uma vasta experiência no setor de seguros, e sua missão é liderar o planejamento estratégico da empresa, fortalecendo a presença da Berkley Brasil Seguros nas regiões sob sua responsabilidade.

Carolina Ozório (superintendente comercial Seguro Garantia)

Atuando no mercado de seguros há 20 anos, a executiva possui especialização no produto seguro garantia nos segmentos de varejo e corporativo, gestão de pessoas e atendimento a corretores e clientes.

Adriano Dal’Jovem (gerente Regional Sul)

Com foco na expansão da atuação da seguradora na região Sul do Brasil, Adriano Dal’Jovem é um profissional capacitado com experiência sólida no mercado de seguros.

Janete Faustino (gerente Regional Interior de São Paulo e Minas Gerais)

Atuando há 20 anos no mercado segurador, sendo 8 anos na Berkley Brasil Seguros, a executiva lidera as iniciativas comerciais no interior de São Paulo e assumiu recentemente a região de Minas Gerais com o objetivo de expansão e consolidação da marca.

Para complementar, Eduardo Garcia, novo diretor comercial da seguradora expressou seu entusiasmo e compromisso com a nova fase da empresa: “Estou extremamente motivado em poder contribuir na construção desta nova história de crescimento rentável, perene e sustentável que levará cada vez mais nossa empresa para uma posição de destaque no mercado”.

O executivo também destacou a conscientização de sua equipe sobre os desafios que os aguardam, enfatizando que eles estão prontos para encará-los como oportunidades de crescimento e desenvolvimento em todas as dimensões. “Contem incondicionalmente conosco nesta jornada para contribuir para o sucesso desta organização”, concluiu.

Rumo a novas conquistas

A nova equipe chega com metas que incluem a expansão geográfica, a estreita colaboração com os players do setor, a oferta de soluções personalizadas aos corretores e clientes, além da busca pela excelência na prestação de serviços.

A Berkley Brasil Seguros reafirmou seu compromisso com a excelência no atendimento, a inovação contínua e o crescimento rentável. A chegada desta equipe marca o início de uma jornada significativa em direção ao crescimento e à inovação, prometendo um futuro de sucesso ainda mais notável para a empresa.

Para Edson Toguchi, CEO da companhia, “é um momento de transformação e expansão de negócios para a Berkley Brasil Seguros, através da excelência no atendimento e prestação de serviços aos parceiros corretores e clientes. Sejam bem-vindos! Desejo muito sucesso aos novos integrantes e a toda equipe no Brasil”, conclui.

N.F.

Revista Apólice