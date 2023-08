MDS Brasil disponibiliza Seguro Educacional Individual

No mês do estudante, a MDS Brasil, em parceria com a Liberty Seguros e a QH Consult, uma empresa MDS e que atua no segmento de Seguro Educacional, com mais de meio milhão de alunos segurados, apresentou o Seguro Educacional Individual. O lançamento oferece tranquilidade desde os primeiros anos escolares até a pós-graduação, abrangendo diversos cursos, como idiomas e esportes, permitindo a continuidade dos estudos mesmo em situações adversas.

Enquanto o mercado, atualmente, oferece predominantemente o modelo compulsório, onde as instituições de ensino são as contratantes, a novidade vem com uma abordagem diferenciada. Com processo de contratação 100% online, que garante praticidade e agilidade, o Seguro Educacional Individual é uma alternativa totalmente personalizada, permitindo que os alunos e responsáveis financeiros tenham o controle sobre a contratação e cobrança, sem depender de estabelecimentos de educação.

“Esse enfoque independente representa um avanço significativo e coloca o poder de decisão nas mãos das pessoas que mais importam: os estudantes e responsáveis, permitindo que as famílias tenham mais autonomia. Nossa dedicação em fornecer soluções inovadoras, que estão em sintonia com as necessidades em constante evolução da sociedade, reafirma o compromisso da companhia em alcançar a excelência no setor de seguros”, afirma Paulo Loureiro, vice-presidente de Saúde e Benefícios da MDS Brasil.

Ao viabilizar a segurança do pagamento das despesas em situações difíceis, como desemprego, ou em cenários de afastamento temporário devido a acidentes e doenças, com coberturas por três meses, e inclusive em circunstâncias mais graves, como falecimento ou invalidez, com a garantia de um ano completo, esse produto se apresenta como um suporte essencial. Também é importante destacar a inclusão de uma modalidade de capitalização com sorteios mensais.

Maurício Della Gatta, diretor de Seguro Educacional na MDS Group, ressalta: “A novidade desempenha um papel fundamental na manutenção da qualidade da educação. No entanto, no Brasil, ainda não está enraizada a cultura de investir nesse tipo de cobertura. Por isso, nós tornamos esse processo extremamente fácil, permitindo que qualquer pessoa possa resguardar a continuidade dos estudos do beneficiário. Além disso, ganhamos a liberdade de alcançar clientes sem depender de intermediações, o que abre um vasto leque de oportunidades.”

O investimento para assegurar essa proteção varia de R$ 15,00 a R$ 200,00 por mês, adaptando-se conforme o custo do curso e a idade do responsável financeiro. É importante enfatizar que tais montantes representam, em média, apenas 2% do total da mensalidade.

Revista Apólice