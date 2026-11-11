Um em cada três novos empreendedores tem mais de 45 anos

Aos 45 anos, muitos profissionais já acumulam décadas de experiência no mercado de trabalho. Parte deles encontra no empreendedorismo uma alternativa para mudar de carreira, complementar a renda ou conquistar independência financeira. Segundo a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2025), realizada no Brasil pelo Sebrae em parceria com a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe), 33,7% dos empreendedores iniciais brasileiros tinham mais de 45 anos. É a maior participação dessa faixa etária desde o início da série histórica, em 2000.

O estudo considera tanto pessoas que estão dando os primeiros passos para abrir uma empresa quanto aquelas que possuem negócios com até três anos e meio de funcionamento. Entre os empreendedores iniciais, 27,2% tinham entre 35 e 44 anos, 25,8% estavam na faixa dos 25 aos 34 anos e 13,3% tinham entre 18 e 24 anos.

A decisão de empreender nessa fase da vida pode envolver diferentes motivações. Para alguns profissionais, representa a oportunidade de utilizar conhecimentos adquiridos ao longo da carreira. Para outros, surge da necessidade de encontrar uma nova fonte de renda, especialmente diante das dificuldades de recolocação no mercado de trabalho.

A própria pesquisa GEM mostra que a necessidade financeira continua presente entre os empreendedores mais velhos. Na faixa de 55 a 64 anos, 70,7% apontaram a escassez de empregos como uma das motivações para abrir um negócio. Entre aqueles de 65 a 74 anos, o percentual chegou a 82%.

No mercado de franquias, a experiência profissional pode ser aproveitada em atividades que exigem conhecimentos de gestão, vendas e relacionamento com clientes. O modelo permite ao empreendedor trabalhar com uma marca estabelecida, processos operacionais definidos e suporte da franqueadora, embora não elimine os riscos de administrar uma empresa.

Para Reinaldo Zanon, CEO da Seguralta Franchising, a experiência adquirida em outras atividades profissionais pode contribuir para a administração de um negócio. “Na corretagem de seguros, a experiência em vendas, gestão e relacionamento com clientes pode representar uma vantagem competitiva. Profissionais que já desenvolveram essas habilidades ao longo da carreira chegam ao empreendedorismo com conhecimentos que podem contribuir para a administração do negócio e a construção de uma carteira de clientes”.

A Seguralta oferece quatro modelos de franquia: Home, Office, Basic e Standard, com investimento inicial médio a partir de R$ 45 mil. Na modalidade Home, o faturamento médio mensal informado pela rede é de R$ 15 mil, com lucro médio estimado de R$ 8 mil a partir do sexto mês de operação. O prazo estimado de retorno do investimento é de 12 a 20 meses, sujeito ao desempenho de cada unidade.

A disposição para investir em um negócio próprio também aparece entre os empreendedores mais experientes. Outro recorte da GEM 2025 mostra que 65,7% dos empreendedores de 55 a 64 anos identificavam boas oportunidades para iniciar um negócio na região onde viviam nos seis meses seguintes à pesquisa. Entre os entrevistados de 35 a 54 anos, o percentual foi de 64%.

Os números mostram que abrir uma empresa não é um projeto restrito ao início da vida profissional. Para quem pretende empreender depois dos 45 anos, a experiência pode ajudar na gestão e na tomada de decisões, mas o conhecimento do mercado, o planejamento financeiro e a escolha do negócio continuam sendo determinantes.