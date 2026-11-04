Portfel amplia seguros e mira base da consultoria

EXCLUSIVO – A área de seguros da Portfel, consultoria financeira do Grupo Primo, alcançou R$ 16 milhões em prêmios anualizados de novos contratos de seguro de vida entre janeiro e setembro de 2026. O resultado representa crescimento de 39,1% sobre os R$ 11,5 milhões registrados no mesmo período de 2025, segundo dados da empresa. A companhia conta que a expansão está apoiada na integração entre os consultores financeiros, que identificam demandas de proteção, e os corretores responsáveis pela análise e contratação das coberturas.

Hoje a operação atende 4.073 dos 26.051 clientes ativos da consultoria, o equivalente a 15,6% dessa base. Considerando também os segurados que não utilizam o serviço de consultoria financeira, a corretora informa reunir 6.779 segurados distintos e 9.040 apólices vigentes. Os números mostram o espaço que a empresa busca ocupar dentro da própria carteira, embora os clientes que não contratam seguros pela Portfel possam ter proteção adquirida por outros canais.

Em entrevista à Revista Apólice, Matheus Falcão, diretor da área de Seguros da Portfel, explica que a aproximação entre as duas atividades começa no atendimento financeiro. Os consultores identificam necessidades de proteção e encaminham os clientes aos especialistas, enquanto na análise técnica, a comparação das propostas e a contratação ficam com os corretores.

“A corretora atua como uma área de cross-sell, dando suporte ao atendimento prestado pela consultoria”, afirma. Nesse modelo de venda de serviços complementares, a companhia procura incorporar a discussão sobre seguros ao planejamento patrimonial de quem já mantém relacionamento com a empresa.

A operação começou em agosto de 2022, com a oferta de seguro de vida e uma única seguradora parceira. Desde então, passou a trabalhar também com planos de saúde, responsabilidade civil profissional, residencial, empresarial, viagem e D&O, voltado à responsabilidade de administradores. A entrada no seguro-garantia judicial está nos planos, ainda sem prazo informado.

Apesar da diversificação, o seguro de vida responde por cerca de 92% do faturamento da corretora. Em 2025, a modalidade somou R$ 17 milhões em prêmios anualizados de novos contratos. O indicador considera a conversão dos prêmios mensais das propostas emitidas em valores anuais, sem incluir renovações, e não corresponde à receita da Portfel. Já o crescimento de 134% informado pela empresa para aquele ano se refere ao faturamento da corretora em relação a 2024.

Falcão relata avanço do seguro de responsabilidade civil profissional em quantidade de apólices e espera que os planos de saúde ampliem sua participação na receita. “Além disso, temos uma expectativa bastante alta em relação aos planos de saúde, produto que vem ganhando velocidade e que deve nos ajudar a equilibrar ainda mais a representatividade da receita”, destaca.

Para sustentar a distribuição, a empresa realiza treinamentos semanais sobre proteção financeira e planejamento patrimonial. Segundo o executivo, a capacitação ajuda os consultores a identificar situações que demandam uma avaliação de seguros e a encaminhá-las à corretora.

O atendimento é dividido por linha de produto. Quem trabalha com seguro de vida, por exemplo, se dedica à modalidade. Essa especialização também é utilizada na avaliação de contratos que o cliente já possui, antes de qualquer recomendação de uma nova apólice.

A remuneração da operação de seguros segue uma lógica diferente da consultoria de investimentos. Enquanto esta adota o modelo fee-based, remunerado por honorários dos clientes, a corretora recebe comissões das seguradoras. “Como hoje não cobramos uma taxa Fee-Based direta para a estruturação do seguro, somos comissionados pelas seguradoras legalmente”, diz Falcão.

O executivo afirma que a empresa trabalha com diferentes companhias e pode combinar coberturas de duas ou três seguradoras para atender um mesmo cliente. Ele apresenta essa diversificação como uma forma de preservar a neutralidade das recomendações. As respostas, porém, não detalham como o comissionamento é informado ao contratante nem os controles utilizados para administrar eventuais conflitos de interesse. “Nossa filosofia inegociável é buscar o maior capital segurado possível pelo menor preço para o cliente”, comenta.

Na análise de seguros já contratados, Falcão diz que a orientação pode ser manter integralmente a apólice, complementar a proteção ou substituir o contrato. Quando a cobertura é considerada adequada, a empresa recomenda sua manutenção e agenda uma nova avaliação em um intervalo de um ano e meio a dois anos.

Nos casos em que identifica necessidade de substituição, o executivo afirma que a orientação é aguardar a aprovação da nova apólice e o cumprimento dos prazos de carência antes de cancelar a anterior. A preocupação, segundo ele, é preservar os riscos que já foram aceitos e evitar que o cliente fique desprotegido durante a mudança.

A discussão sobre preservação patrimonial tem uma dimensão pessoal na trajetória de Falcão. Conforme o relato apresentado pela empresa, ele foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda de alto risco dez meses após contratar um seguro de vida com cobertura para doenças graves. A indenização de R$ 250 mil ajudou a enfrentar as despesas do período de tratamento. “Graças a esse recurso, não precisei liquidar patrimônio familiar nem utilizar reservas de emergência. Consegui custear o melhor tratamento médico disponível, exames específicos, mudança de cidade e honorários médicos”, relata.

O executivo associa a experiência à forma como passou a orientar clientes e profissionais da equipe. A utilização do seguro dentro do planejamento financeiro, contudo, não significa apresentá-lo como uma aplicação destinada à acumulação de recursos. “Na Portfel, não trabalhamos com seguros resgatáveis e jamais vendemos seguro como forma de investimento. O nosso foco absoluto é a comercialização de seguros temporários e tradicionais (repartição simples)”, explica.

Segundo Falcão, a prioridade é contratar proteção compatível com a necessidade financeira da família. “O objetivo do seguro é garantir capital segurado elevado a um custo acessível para quando a família precisar, e não atuar como aplicação financeira focada em resgate”, comenta

Após a contratação, a corretora informa realizar revisões dos seguros de vida a cada um ano e meio ou dois anos. O contato serve para reavaliar o momento do segurado e a necessidade de aumentar ou reduzir o capital contratado. Nos produtos de renovação anual, como residencial e responsabilidade civil profissional, a revisão ocorre a cada 12 meses.

Falcão cita uma taxa de renovação superior a 95%, sem especificar o período de apuração ou as modalidades incluídas no indicador. Na avaliação do executivo, o relacionamento com a consultoria financeira contribui para a continuidade das coberturas.

Com a produção de novos seguros de vida até setembro próxima dos R$ 17 milhões registrados em todo o ano anterior, a contratação e a formação de profissionais passaram a ocupar uma posição central na expansão. A empresa mantém processos de recrutamento de pessoas com experiência no setor e também investe na capacitação de profissionais que ingressam na atividade.

“O nosso maior desafio para sustentar um crescimento com alta qualidade é a gestão de pessoas e talentos. Temos janelas constantes de contratação e a nossa prioridade é atrair profissionais experientes do mercado que se identifiquem com o nosso modelo de trabalho e cultura”.

Nicholas Godoy