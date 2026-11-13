Alta de 148% nos eletrificados impulsiona mercado de seguros

O avanço dos veículos elétricos e híbridos no Brasil começa a transformar também o mercado de seguros automotivos. No primeiro semestre de 2026, os emplacamentos de automóveis eletrificados cresceram 148% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) citados pela Porto Seguro. Com a expansão da frota, seguradoras passaram a ampliar suas soluções para atender riscos específicos dessa categoria, como danos a baterias, cabos e equipamentos de carregamento.

Na Porto Seguro, o movimento se reflete no aumento de aproximadamente 115% nas cotações de seguros para veículos eletrificados em 2026. A companhia também registrou crescimento superior a 70% no número de veículos segurados nessa categoria, além da comercialização de mais de 70 mil novas apólices em relação a 2025.

Mais de 20% da frota nacional de veículos elétricos e híbridos possui cobertura da companhia. A estimativa considera o volume de apólices da Porto em relação ao total estimado de veículos emplacados no país.

A expansão ocorre em um mercado que exige adaptações nas coberturas tradicionais do seguro automóvel. Além dos riscos de colisão, roubo e furto, os veículos eletrificados possuem componentes específicos, como baterias de alta tensão e sistemas de recarga, que demandam atenção na contratação e na análise das condições das apólices.

“À medida que a mobilidade elétrica ganha cada vez mais espaço no Brasil, cresce também a necessidade de soluções de proteção que acompanhem essa evolução. Na Porto Seguro, temos investido continuamente no desenvolvimento de ofertas aderentes às particularidades desse segmento”, afirma Jaime Soares, diretor de Auto da Porto Seguro.

Para atender à demanda, a Porto Seguro estruturou um conjunto de soluções que reúne seguro automóvel, proteção para carregadores elétricos e coberturas específicas em seguros residenciais, condominiais, empresariais e de máquinas e equipamentos. Entre os serviços oferecidos está a cobertura para cabos de carregamento, com indenização vinculada à proteção do veículo quando o equipamento é um item de série.

A companhia também disponibiliza cobertura para baterias em situações de incêndio, roubo e furto, observadas as condições contratuais e a franquia prevista na apólice, além de proteção para danos causados a terceiros. Outra modalidade é a Proteção Combinada, que reúne os seguros Auto e Residência em uma única apólice. Para proprietários de veículos elétricos, o produto contempla tanto a proteção do cabo de carregamento do automóvel quanto a cobertura de carregadores residenciais do tipo wallbox.

A oferta de serviços inclui ainda recarga gratuita nos Centros Automotivos Porto Serviço, como parte das soluções voltadas aos proprietários de veículos eletrificados.

São Paulo concentra contratações

Os dados internos da Porto Seguro mostram que São Paulo lidera a contratação de seguros para veículos elétricos e híbridos, concentrando quase metade das emissões da companhia. Na sequência aparecem Rio de Janeiro, Distrito Federal e Bahia, mercados que também apresentam demanda por proteção para essa categoria de automóveis.

O crescimento das contratações é acompanhado pela rede de distribuição da seguradora, formada por mais de 44 mil corretores. Para esses profissionais, a expansão da frota eletrificada representa uma oportunidade de ampliar o atendimento aos clientes, considerando não apenas o automóvel, mas também os equipamentos e as estruturas utilizados para recarga.

Nesse contexto, a avaliação das necessidades de proteção pode envolver coberturas residenciais, condominiais e empresariais, especialmente quando os pontos de carregamento estão instalados em imóveis particulares ou espaços compartilhados.

Segundo Jaime Soares, a estratégia da companhia é acompanhar a evolução da mobilidade elétrica por meio de soluções que considerem os diferentes riscos associados à tecnologia.

“A forma como pensamos a proteção para os veículos elétricos e híbridos vai além do automóvel e considera todo o ecossistema associado a essa tecnologia, incluindo seus componentes e serviços. Essa visão nos permite acompanhar a transformação do mercado e oferecer aos segurados uma jornada de proteção com mais conveniência e segurança e mais opções de vendas para os corretores”, afirma.