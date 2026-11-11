Earnix escolhe Sistran para expandir atuação na América Latina

A Earnix anunciou um acordo comercial com a Sistran para ampliar a distribuição de suas soluções de inteligência artificial no mercado segurador latino-americano. A parceria marca a estreia do modelo de revenda da empresa na região, com foco inicial no Brasil e possibilidade de expansão para outros países da América Latina.

A iniciativa faz parte de uma nova estratégia global de canais da Earnix, que pretende ampliar sua presença no setor por meio de revendedores e parceiros comerciais, complementando a atuação de suas equipes de vendas diretas. O objetivo é facilitar a adoção de ferramentas voltadas à precificação, tarifação e subscrição de riscos pelas seguradoras.

A Sistran é a primeira parceira do modelo de revenda da Earnix e possui uma presença consolidada na América Latina, com mais de 105 clientes em 18 países. O acordo reúne a tecnologia para sistemas centrais de seguros e a experiência de implementação da Sistran às capacidades avançadas de tomada de decisão inteligente da Earnix, permitindo que seguradoras de toda a região modernizem suas operações e respondam com mais eficácia às mudanças nas demandas do mercado.

“Nossa estratégia global de canais representa uma evolução importante na forma como levamos as soluções da Earnix ao mercado”, afirmou Ruth Fisk, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Earnix. “Ao permitir que os parceiros indiquem clientes, realizem vendas conjuntas, revendam ou incorporem nossa tecnologia às suas próprias ofertas, criamos novas oportunidades para expandir nossos negócios e alcançar mais seguradoras. A Sistran é a parceira ideal para inaugurar nosso modelo de revenda, pois reúne relacionamentos sólidos com clientes, conhecimento do setor de seguros e capacidades tecnológicas complementares para acelerar a adoção de nossas soluções na América Latina”.

Com a parceria, as seguradoras poderão modernizar suas capacidades de Precificação & Tarifação e Subscrição de Riscos, aproveitando ao máximo os investimentos já realizados em soluções anteriores. Isso ajuda a acelerar o desenvolvimento de produtos, implementar mudanças de preços com mais eficiência e responder às condições de mercado com maior agilidade.

A Sistran atua no Brasil desde 1988 com experiência em mais de 40 seguradoras, fornecendo ERP e serviços de integração/migração tecnológica, adaptação regulatória e suporte técnico contínuo. Seu profundo conhecimento do mercado segurador brasileiro, incluindo as exigências regulatórias estabelecidas pela SUSEP, aliado às soluções de negócio baseadas em IA, coloca a empresa em posição de apoiar as seguradoras diante dos desafios técnicos e operacionais envolvidos na adoção de novas competências competitivas.

“As seguradoras brasileiras enfrentam uma pressão crescente para adaptar e ampliar suas ofertas/produtos, hiperpersonalizados ao cliente, com estratégias de precificação acuradas compatíveis com os riscos individuais (ou coletivos), ao mesmo tempo que lidam com exigências de time-to-market, eficácia operacional e compliance regulatórios cada vez mais complexos”, afirmou Márcio Paes, CEO da Sistran. “Nossa parceria com a Earnix combina tecnologias comprovadas no mundo de seguros com nosso conhecimento das soluções de negócio baseadas em IA exigidas pelo mercado local, ajudando os clientes a incorporar novas capacidades sem abrir mão da escalabilidade, da confiabilidade e do controle de que suas operações precisam”.

As soluções de tomada de decisão inteligente da Earnix ajudam as seguradoras a desenvolver e otimizar estratégias de precificação, gerenciar requisitos complexos de tarifação e tomar decisões de subscrição de riscos mais fundamentadas. Com recursos avançados de modelagem analítica, simulação e gestão de regras de negócio, essas soluções permitem aumentar a precisão da precificação, simplificar a tomada de decisões e implementar mudanças no mercado com mais eficiência. Desenvolvidas para operar em conjunto com os sistemas centrais de seguros já existentes, elas permitem às seguradoras melhorar seu desempenho e adaptar suas estratégias, mantendo a transparência, a governança e a supervisão humana exigidas em um setor altamente regulamentado.

A parceria representa um passo importante na ampliação da estratégia global de canais da Earnix. Com base em sua rede atual de mais de 45 parceiros, a empresa busca disponibilizar suas soluções de tomada de decisão inteligente em novos mercados. Com foco inicial no Brasil e oportunidades em toda a América Latina, o acordo estabelece uma base para ampliar a presença da Earnix por meio de parceiros locais consolidados.