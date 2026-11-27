O aumento do volume de vendas durante a Black Friday coloca à prova a capacidade operacional de varejistas e transportadoras. Mais do que a disponibilidade de veículos para atender à demanda, o desequilíbrio entre as metas comerciais e a capacidade de execução logística está entre os principais desafios do período, segundo avaliação da Alper Seguros.

A concentração das entregas em um curto intervalo de tempo pode pressionar centros de distribuição, ampliar custos operacionais e levar à flexibilização de procedimentos de segurança. Nesse cenário, o planejamento da operação e a adequação das coberturas de seguro ganham relevância para evitar prejuízos. “O grande desafio é absorver esse pico mantendo prazo, segurança e qualidade. Na minha visão, um gargalo é o descompasso entre a promessa comercial e a capacidade real de execução”, afirma Denis Teixeira, SVP de Logística, Transportes e Alper Network da Alper Seguros.

Segundo o executivo, a ampliação da frota não é suficiente para atender ao crescimento da demanda quando outras etapas da cadeia logística operam no limite de sua capacidade. Restrições na expedição de mercadorias, falta de equipes e dificuldades na distribuição urbana podem resultar em filas, reentregas, horas extras e decisões improvisadas, comprometendo a margem operacional das empresas.

A pressão por produtividade durante a Black Friday também pode resultar em contratações emergenciais e na flexibilização de controles, ampliando a exposição das operações a acidentes, avarias e roubos de cargas. O crescimento das vendas, entretanto, não implica necessariamente aumento da sinistralidade, desde que sejam mantidos os procedimentos adequados de gerenciamento de riscos.

Uma das etapas que demandam maior atenção é o chamado last mile, que corresponde ao trecho final da distribuição, até a entrega ao consumidor. A expansão das modalidades de entrega no mesmo dia (same day delivery) ou no dia seguinte (next day delivery) intensifica a pressão sobre essas operações.

Diferentemente do transporte de longa distância, a distribuição urbana envolve paradas frequentes e exige que os motoristas conciliem a condução do veículo com a localização dos endereços, a descarga das mercadorias e a comprovação das entregas. “É importante planejar rotas e horários conforme o risco de cada região, limitar o valor embarcado por veículo, reduzir o tempo de exposição nas paradas e adotar procedimentos seguros de confirmação do destinatário”, explica Teixeira.

O executivo também recomenda a adoção de ferramentas de monitoramento, a comunicação com centrais de gerenciamento de riscos e a definição de protocolos para situações em que a entrega não pode ser concluída.

Outra prática recorrente em períodos de maior demanda é a contratação de transportadores terceirizados e frotas temporárias. A necessidade de ampliar rapidamente a capacidade de distribuição, contudo, não deve comprometer os critérios de seleção e validação dos prestadores de serviços.

A orientação é que os parceiros temporários sejam submetidos aos mesmos procedimentos aplicados aos transportadores habituais, incluindo a verificação de identidade, documentação, habilitação, regularidade cadastral, vínculo com o veículo e autenticidade das informações apresentadas.

Sob a perspectiva securitária, embarcadores e transportadoras devem verificar as condições contratuais relacionadas à terceirização e as exigências estabelecidas pelo Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR). “A subcontratação, por si só, não significa perda de cobertura. A recomendação prática é resolver as dúvidas antes da viagem e formalizar com a seguradora os ajustes necessários”, afirma o executivo.

O uso de ferramentas de inteligência de dados, telemetria e gerenciamento preditivo também pode auxiliar na identificação antecipada de fatores de risco durante o transporte. Entre as possibilidades estão o acompanhamento de indicadores como excesso de velocidade, frenagens bruscas e desvios de comportamento.

A efetividade dessas tecnologias, entretanto, depende da capacidade das equipes de interpretar as informações e intervir diante de situações que possam comprometer a segurança da operação. “Mas um alerta só tem valor se houver alguém preparado para agir. A tecnologia precisa estar ligada a procedimentos claros de atuação: quem recebe a informação, em quanto tempo responde e qual medida pode tomar”, ressalta Teixeira.

Planejamento e revisão das apólices

Para reduzir a exposição aos riscos durante períodos de maior movimentação de mercadorias, a Alper recomenda que as áreas comercial, logística e de gerenciamento de riscos atuem de forma integrada, com a participação dos corretores e das seguradoras.

O planejamento deve considerar as características da operação prevista para o período, incluindo a revisão dos limites de indenização, coberturas, franquias, procedimentos de averbação e exigências do Plano de Gerenciamento de Riscos. “É o momento de conferir limites, coberturas, franquias, averbação e exigências do PGR. A Black Friday precisa começar no planejamento, antes de chegar à expedição”, conclui Teixeira.